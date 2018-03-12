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  • Грецию могут исключить из ФИФА из-за россиянина, выбежавшего на поле с пистолетом

Грецию могут исключить из ФИФА из-за россиянина, выбежавшего на поле с пистолетом

12 марта 2018, 22:03
10

«Бомбардир» писал о том, что матч 25 тура чемпионата Греции ПАОКАЕК был остановлен при счете 0:0.

Российский владелец хозяев Иван Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием в связи с недовольством по поводу отмененного гола.

«Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее законодательные органы не примут мер по по предотвращению любых видов насилия», – сообщил журналист BBC Ричард Конвэй.

Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда.

Сообщалось, что АЕК подаст в УЕФА жалобу за угрозы со стороны Саввиди.

Источник: Twitter
Греция. Суперлига ПАОК АЕК
Комментарии (10)
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Dimon 007
1520881848
Он со стволом на стадионе был?! Зачем выбегал, мог из далека пальнуть.... Жесть конечно.
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insider_retro
1520881921
С таким подходом мы можем остаться без конкурентов на ЧМ! Достаточно, что бы в национальных первенствах на поле выскочили россияне с оружием и замутили конфликты с бузотёрством! Надеюсь, что в стране найдётся 2-3 десятка людей, готовых пожертвовать своей свободой ради победы нашей сборной в ЧМ! Это не призыв, шутка :)))))
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GoLenaStop
1520882649
Так пусть идут на хрен!!! Главное - чтобы мы сами свои стадионы и душу снова не превратили в барахолку из их дерьма! Что футбольного, что морального! РОССИЯ, ПОДЪЁМ!!!!
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mutabor0992
1520884300
Ну что за наФиг!!!Когда удобно Грек.Когда не удобно Россиянин.Не нужен нам такой соотечественник.
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ЮЗИК
1520909765
Так грек или россиянин, везде виноваты
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kykyi
1520919168
И здесь наследии.
Ответить
zigbert
1520920179
Сейчас уже не лихие девяностые.
Ответить
McDuff
1520946122
Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда. Маурисио никогда не играл в Краснодаре, он играл в Тереке
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