Грецию могут исключить из ФИФА из-за россиянина, выбежавшего на поле с пистолетом

«Бомбардир» писал о том, что матч 25 тура чемпионата Греции ПАОК – АЕК был остановлен при счете 0:0.

Российский владелец хозяев Иван Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием в связи с недовольством по поводу отмененного гола.

«Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее законодательные органы не примут мер по по предотвращению любых видов насилия», – сообщил журналист BBC Ричард Конвэй.

Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда.

Сообщалось, что АЕК подаст в УЕФА жалобу за угрозы со стороны Саввиди.