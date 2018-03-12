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    Грецию могут исключить из ФИФА из-за россиянина, выбежавшего на поле с пистолетом

    «Бомбардир» писал о том, что матч 25 тура чемпионата Греции ПАОКАЕК был остановлен при счете 0:0.

    Российский владелец хозяев Иван Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием в связи с недовольством по поводу отмененного гола.

    «Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее законодательные органы не примут мер по по предотвращению любых видов насилия», – сообщил журналист BBC Ричард Конвэй.

    Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда.

    Сообщалось, что АЕК подаст в УЕФА жалобу за угрозы со стороны Саввиди.

    Источник: Twitter

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    12.03.2018 22:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +264

      McDuff 13 марта 2018, 16:02

      Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда.

      Маурисио никогда не играл в Краснодаре, он играл в Тереке

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:49

      Сейчас уже не лихие девяностые.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > zigbert 13 марта 2018, 13:21

      В Греции как раз они самые.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2018, 08:32

      И здесь наследии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 марта 2018, 05:56

      Так грек или россиянин, везде виноваты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 марта 2018, 22:51

      Ну что за наФиг!!!Когда удобно Грек.Когда не удобно Россиянин.Не нужен нам такой соотечественник.

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 марта 2018, 22:24

      Так пусть идут на хрен!!! Главное - чтобы мы сами свои стадионы и душу снова не превратили в барахолку из их дерьма! Что футбольного, что морального! РОССИЯ, ПОДЪЁМ!!!!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 22:12

      С таким подходом мы можем остаться без конкурентов на ЧМ!
      Достаточно, что бы в национальных первенствах на поле выскочили россияне с оружием и замутили конфликты с бузотёрством! Надеюсь, что в стране найдётся 2-3 десятка людей, готовых пожертвовать своей свободой ради победы нашей сборной в ЧМ! Это не призыв, шутка :)))))

      4
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > insider_retro 12 марта 2018, 22:20

      Нам лишь бы поржать:)

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 12 марта 2018, 22:10

      Он со стволом на стадионе был?!
      Зачем выбегал, мог из далека пальнуть....
      Жесть конечно.

      -2
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