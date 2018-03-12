Грецию могут исключить из ФИФА из-за россиянина, выбежавшего на поле с пистолетом

Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда.
Маурисио никогда не играл в Краснодаре, он играл в Тереке
«Бомбардир» писал о том, что матч 25 тура чемпионата Греции ПАОК – АЕК был остановлен при счете 0:0.
Российский владелец хозяев Иван Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием в связи с недовольством по поводу отмененного гола.
«Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее законодательные органы не примут мер по по предотвращению любых видов насилия», – сообщил журналист BBC Ричард Конвэй.
Судья отменил взятие ворот игроком экс-полузащитника «Краснодара» и «Зенита» Маурисио из-за офсайда.
Сообщалось, что АЕК подаст в УЕФА жалобу за угрозы со стороны Саввиди.