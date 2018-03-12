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  • АЕК подаст протест в ФИФА и УЕФА за угрозы со стороны владельца ПАОКа Саввиди

АЕК подаст протест в ФИФА и УЕФА за угрозы со стороны владельца ПАОКа Саввиди

12 марта 2018, 11:17
23

Руководство АЕКа готово подать жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Ивана Саввиди во время матча команд в рамках 25-го тура греческой Суперлиги (0:0), сообщает sport24.gr.

Напомним, российский предприниматель Саввиди во время игры вышел на поле, чтобы высказать свое недовольство работой судейской бригады, не засчитавшей гол его команды из-за офсайда. При этом, на ремне брюк Саввиди была прикреплена кобура с пистолетом. По словам очевидцев, Саввиди угрожал оружием главному судье встречи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига ПАОК АЕК
Комментарии (23)
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Вомбат
1520843045
Почему очевидцев? Разве в Греции нет видеокамер? И еще вопрос - с каких это пор угрозы оружием стали компетенцией ФИФА и УЕФА? Неужели в Греции полиции тоже нет? Я-то думал, в детстве начитавшись Чехова, что все там есть.
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mgordeev
1520843512
А давно он купил ПАОК вместо Ростова?
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Татарин за ЦСКА
1520843853
А при чем тут ФИФА и УЕФА-это же подсудное дело по сути!!!
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insider_retro
1520844438
Раскрутят, докажут и впаяют... Будет битва административных ресурсов, которые стоят за каждым клубом... Трудно, даже представить, что было бы на информационных лентах, если бы кто-то в РФПЛ вышел на газон с подобным реверансом?!:))
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Dominator777
1520845515
Матчи между командами-лидерами в Греции практически никогда не обходится без скандалов, так что это обычное дело и не стоит заострять внимание.
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Полная Канистра
1520846116
Шашки наголо вперёд в атаку . орал командир Иван. Фурсик наверное с рогаткой ходит
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dinar7777dinar
1520846332
ахаххаха ! вчера расчитали по этому событию в фонбете !! 0,5 больше ! Гол то сначала засчитали видимо а потом отменили ))))) а бабки успел вывести !
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+50/-50
1520847434
Ваня засветился. С иностранным бизнесом. Купил бы себе Крылья или Ротор. Нет же, на забугорный клуб позарился. В этом вся наша беда, и беда нашего футбола. Бабло надо вкладывать здесь, в этой стране.
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zigbert
1520858248
Конечно это не лезет ни в какие ворота.
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OfaZavr
1520867594
и правильно сделают, такие методы воздействия нельзя допускать.
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