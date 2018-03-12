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    АЕК подаст протест в ФИФА и УЕФА за угрозы со стороны владельца ПАОКа Саввиди

    Руководство АЕКа готово подать жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Ивана Саввиди во время матча команд в рамках 25-го тура греческой Суперлиги (0:0), сообщает sport24.gr.

    Напомним, российский предприниматель Саввиди во время игры вышел на поле, чтобы высказать свое недовольство работой судейской бригады, не засчитавшей гол его команды из-за офсайда. При этом, на ремне брюк Саввиди была прикреплена кобура с пистолетом. По словам очевидцев, Саввиди угрожал оружием главному судье встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 11:17
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:13

      и правильно сделают, такие методы воздействия нельзя допускать.

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 марта 2018, 17:30

      нда...у саввиди греческий паспорт,а вспоминать его будут в контексте как выходца из России - типа,вот что ждёт всех на ЧМ-18...насра.л по полной...купил бы какой-нибудь условный Шинник и махал пистолетиком - у нас всё б с рук сошло...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:37

      Конечно это не лезет ни в какие ворота.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 марта 2018, 13:36

      Русская мафия ,теперь и Греки будут просить переноса ЧМ ))

      1
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 12 марта 2018, 13:35

      Так держать Иван Игнатьевич!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 марта 2018, 12:37

      Ваня засветился. С иностранным бизнесом. Купил бы себе Крылья или Ротор. Нет же, на забугорный клуб позарился. В этом вся наша беда, и беда нашего футбола. Бабло надо вкладывать здесь, в этой стране.

      3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 марта 2018, 12:28

      это греческое дерби плюс команды за первую строчку борются! Желаю ПАОКу всех оторвать!!!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 марта 2018, 12:18

      ахаххаха ! вчера расчитали по этому событию в фонбете !! 0,5 больше ! Гол то сначала засчитали видимо а потом отменили ))))) а бабки успел вывести !

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > dinar7777dinar 12 марта 2018, 12:43

      интересно, а там можно было ставить на то, что матч будет сорван?))

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Diesel133 12 марта 2018, 13:15

      хз ! в инете вбей ! может не единичный случай ))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Diesel133 12 марта 2018, 13:17

      Пишите правду до конца- судья в итоге засчитал гол, пусть и спустя 2 часа.Не знаю как такое возможно, но итоговый счёт 1-0. потом аккаунт -5170 р )))))) а утром опять все огонь ! вообще фон ******** сильно вчера ! хотя косяк все из-за судьи и понятно что саввиди психанул !!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2018, 12:15

      Шашки наголо вперёд в атаку . орал командир Иван. Фурсик наверное с рогаткой ходит

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 марта 2018, 12:05

      Матчи между командами-лидерами в Греции практически никогда не обходится без скандалов, так что это обычное дело и не стоит заострять внимание.

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