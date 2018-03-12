АЕК подаст протест в ФИФА и УЕФА за угрозы со стороны владельца ПАОКа Саввиди

Руководство АЕКа готово подать жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Ивана Саввиди во время матча команд в рамках 25-го тура греческой Суперлиги (0:0), сообщает sport24.gr.

Напомним, российский предприниматель Саввиди во время игры вышел на поле, чтобы высказать свое недовольство работой судейской бригады, не засчитавшей гол его команды из-за офсайда. При этом, на ремне брюк Саввиди была прикреплена кобура с пистолетом. По словам очевидцев, Саввиди угрожал оружием главному судье встречи.