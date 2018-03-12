Российский владелец ПАОКа Саввиди сорвал матч с АЕКом, выбежав на поле с оружием

Матч 25-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались ПАОК и АЕК не был накануне завершен. На момент остановки игры счет в матче был 0:0. Владелец ПАОКа, российский предприниматель Иван Саввиди, прервал матч своим появлением на поле из-за недовольства работой судей.

В одном из эпизодов арбитр Георгиос Коминис не засчитал гол его команды, который был забит из офсайда. Саввиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура с пистолетом.

По некоторым данным Саввиди подошел к судье, указал на оружие и пообещал, что его карьера арбитра завершена. Спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с оффсайдом все же решил засчитать забитый ПАОКом гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕКом со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.