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  • Российский владелец ПАОКа Саввиди сорвал матч с АЕКом, выбежав на поле с оружием

Российский владелец ПАОКа Саввиди сорвал матч с АЕКом, выбежав на поле с оружием

12 марта 2018, 07:05
36

Матч 25-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались ПАОК и АЕК не был накануне завершен. На момент остановки игры счет в матче был 0:0. Владелец ПАОКа, российский предприниматель Иван Саввиди, прервал матч своим появлением на поле из-за недовольства работой судей.

В одном из эпизодов арбитр Георгиос Коминис не засчитал гол его команды, который был забит из офсайда. Саввиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура с пистолетом.

По некоторым данным Саввиди подошел к судье, указал на оружие и пообещал, что его карьера арбитра завершена. Спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с оффсайдом все же решил засчитать забитый ПАОКом гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕКом со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РБК
Греция. Суперлига ПАОК АЕК
Комментарии (36)
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Боцман59rus
1520830133
в россии так не побегать, ни ему, ни другим - остальное проблемы греческих правоохранительных органов... хватит нам уже извиняться и чувствовать вину за недороссиян, которым деньги и статус сносят крышу
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wobaekat
1520832190
Животное
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С@НЁК.
1520832364
Быдло!
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Отчаянный Пердун
1520833313
Это этот Саввиди Ростов спонсировал? А потом с Бердыевым тёрки устраивал!
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Danish Dynamite
1520833930
Да никакой он не русский. Русские в России живут и с оружием по полю не бегают. Опальный то ли эмигрант, то ли вообще полугрек / еврей. Березовский номер два.
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OfaZavr
1520835032
как в 90-е решает вопросы, стоит начать угрожать и сразу все всё как надо делают))
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Татарин за ЦСКА
1520835066
Скоро Миллер на танке выезжать будет,когда Зениту нужны победы будут!!!!
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Lev Aleks
1520835308
Саввиди дол..** и это факт!!!
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Popados
1520836843
Молодец так держать!Жаль что спорные вопросы на матче с зенитом не не порешал!
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andrebest4
1520837144
грекам привет))) эхо от 90-х
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