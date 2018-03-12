Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Российский владелец ПАОКа Саввиди сорвал матч с АЕКом, выбежав на поле с оружием

    Матч 25-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались ПАОК и АЕК не был накануне завершен. На момент остановки игры счет в матче был 0:0. Владелец ПАОКа, российский предприниматель Иван Саввиди, прервал матч своим появлением на поле из-за недовольства работой судей.

    В одном из эпизодов арбитр Георгиос Коминис не засчитал гол его команды, который был забит из офсайда. Саввиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура с пистолетом.

    По некоторым данным Саввиди подошел к судье, указал на оружие и пообещал, что его карьера арбитра завершена. Спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с оффсайдом все же решил засчитать забитый ПАОКом гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕКом со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 марта 2018, 12:08

      Меня удивило что тех поражение никому не засчитали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > iBragim2102 12 марта 2018, 12:18

      Тех поражение засчитывают не автоматически, а на заседании КДК или что у них в Греции эту роль играет. Просто не успели ещё принять решение. По логике ПАОКу должны бы технарь засчитать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Torvald64 12 марта 2018, 12:31

      Если матч не доигран по причине одной из сторон, то судья засчитывает тех поражение.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > iBragim2102 12 марта 2018, 13:15

      Вы ошибаетесь. Судья не наделён такими полномочиями. Он просто делает запись в протокол о том, что матч остановлен по таким-то и таким-то причинам. А уж дальше на заседании решают, что с этим делать дальше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 марта 2018, 11:28

      Грустно, что в Греции вопрос о полиции, как правоохранительном органе, стоит так же и даже еще более остро, чем в России. Я думал, что хуже чем у нас ситуация разве что в африканских и латиноамериканских странах. Но уже не первый раз вижу, что в Греции и Болгарии, похоже, все то же самое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 12 марта 2018, 11:16

      Я не понял в Греции что совсем все так плохо? У них что стадион служба охраны с водяными писталетиками и пластмассовыми наручниками охраняет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 12 марта 2018, 11:08

      а где этот кадр взял деньги на содержание греческого клуба

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > sprint5 12 марта 2018, 11:31

      У двух футбольных клубов один хозяин, как-то раз пообещавший закопать строптивого главного тренера. После чего тот уволился, предварительно обыграв Баварию из Мюнхена. Один клуб греческий, другой российский. Угадайте как называются оба клуба и кто этот хозяин?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > Вомбат 12 марта 2018, 11:39

      Мудак)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 марта 2018, 10:51

      Греческий вариант)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 12 марта 2018, 10:20

      Иван Игнатьевич наш чилавек,Ростов-ПАПА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 12 марта 2018, 09:45

      грекам привет))) эхо от 90-х

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Popados 12 марта 2018, 09:40

      Молодец так держать!Жаль что спорные вопросы на матче с зенитом не не порешал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 марта 2018, 09:15

      Саввиди дол..** и это факт!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:11

      Скоро Миллер на танке выезжать будет,когда Зениту нужны победы будут!!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:21

      Ему танки не нужны - у него президент в друзьях :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 12 марта 2018, 09:23

      Ну пока это не помогает!!!))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:26

      Миллер - по другим танкам специалист. Он в них народные нефть и газ хранит, а потом продаёт с большой выгодой для себя и друзей:)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      I-G > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 16:58

      Во всех ветках, независимо от темы - поливай дерьмом "Зенит", собирай плюсики!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > I-G 12 марта 2018, 18:43

      Я говорю правду,а плюсы мне срать!!!У меня было такое время,что я в минусе сидел и всё равно про убогий зенит писал и буду писать,потому что это не клуб.а параша!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11