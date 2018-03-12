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    Семин: «Победа над «Уралом» – большой шаг для «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Уралом» в матче 22 тура РФПЛ.

    «Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях — погодных и в плане качества поля игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперeд.

    Не делал замен, потому что холодно, резервные игроки замeрзшие. Боялся микротравм. При этом хорошо играл «Урал», оказывал большое давление. Это поле было и против «Урала». Это очень техничная команда, играет в комбинационный футбол. Преимущества ни хозяева не получили, ни зрители, ни лига. Но хорошо, что есть три очка. Двигаемся дальше. Надо восстановиться, а через два дня играть с «Атлетико», — цитирует специалиста «Чемпионат».

    Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы железнодорожники уступили мадридскому клубу со счетом 0:3.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2018 19:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 13 марта 2018, 03:59

      Палыч - профи и умница!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 марта 2018, 22:01

      Осталось только еще 6 раз победить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 21:17

      Конечно это большой шаг вперед.Очень собранно и надежно провел свой матч Локомотив.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 марта 2018, 20:18

      Это конечно мечты, но очень хочется, что бы ЛОКО после 0:3 с АТЛЕТИКО взял бы и отыгрался!

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 марта 2018, 20:08

      Не на что не намекая скажу,что Урал умеет играть на много лучше! Видно не сложилось!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 марта 2018, 19:44

      Поздравляем!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 19:33

      Пока шаг - победный, позже будут шаги - триумфальные, а шаги в завершении чемпа, будут иметь статус "чемпионских"!!

      5
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