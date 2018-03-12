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Семин: «Победа над «Уралом» – большой шаг для «Локомотива»

12 марта 2018, 19:29
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Уралом» в матче 22 тура РФПЛ.

«Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях — погодных и в плане качества поля игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперeд.

Не делал замен, потому что холодно, резервные игроки замeрзшие. Боялся микротравм. При этом хорошо играл «Урал», оказывал большое давление. Это поле было и против «Урала». Это очень техничная команда, играет в комбинационный футбол. Преимущества ни хозяева не получили, ни зрители, ни лига. Но хорошо, что есть три очка. Двигаемся дальше. Надо восстановиться, а через два дня играть с «Атлетико», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы железнодорожники уступили мадридскому клубу со счетом 0:3.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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insider_retro
1520872406
Пока шаг - победный, позже будут шаги - триумфальные, а шаги в завершении чемпа, будут иметь статус "чемпионских"!!
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DOCTOR PENALTY
1520873088
Поздравляем!!!
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Опорник84
1520874517
Не на что не намекая скажу,что Урал умеет играть на много лучше! Видно не сложилось!
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Fan Loko mik
1520875118
Это конечно мечты, но очень хочется, что бы ЛОКО после 0:3 с АТЛЕТИКО взял бы и отыгрался!
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zigbert
1520878639
Конечно это большой шаг вперед.Очень собранно и надежно провел свой матч Локомотив.
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nemolod
1520881290
Осталось только еще 6 раз победить!
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sasha_klub
1520902745
Палыч - профи и умница!!!!!!!!!!!!!!
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