Семин: «Победа над «Уралом» – большой шаг для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Уралом» в матче 22 тура РФПЛ.

«Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях — погодных и в плане качества поля игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперeд.



Не делал замен, потому что холодно, резервные игроки замeрзшие. Боялся микротравм. При этом хорошо играл «Урал», оказывал большое давление. Это поле было и против «Урала». Это очень техничная команда, играет в комбинационный футбол. Преимущества ни хозяева не получили, ни зрители, ни лига. Но хорошо, что есть три очка. Двигаемся дальше. Надо восстановиться, а через два дня играть с «Атлетико», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы железнодорожники уступили мадридскому клубу со счетом 0:3.