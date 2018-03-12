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  • Герасименко: «Состав «Зенита» не соответствует амбициям клуба и поставленным задачам»

Герасименко: «Состав «Зенита» не соответствует амбициям клуба и поставленным задачам»

12 марта 2018, 15:18
7

Экс-нападающий «Ростсельмаша» и сборной России Алексей Герасименко считает, что с нынешним составом «Зенит» не способен решать высокие задачи. Также он высказал мнение, что из-за своего европейского менталитета главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не в силах создать сильный коллектив за полгода.

– Если говорить по составу «Зенита», то мое личное мнение – он не соответствует не только амбициям клуба, но и поставленным задачам на сезон. Задача стояла: победа в Лиге Европы, первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

В Кубке уже пролетели, в Лиге Европы – еще посмотрим, на вторую игру. А в чемпионате дела – ни шатко, ни валко. Состав не соответствует этим задачам и клубу. Да, взяли ряд иностранцев. Да они молодые и амбициозные. Но еще неясно на каком уровне они заиграют. В своих предыдущих клубах они не были их лидерами. Это лишь молодые и перспективные ребята.

Пока что эта перспектива не оправдывается, и еще неясно на какой уровень эти игроки выйдут. Посмотрим. Не хочу переходить на личности. Но в таком клубе как «Зенит», да и при таких задачах на сезон – должна быть хорошая скамейка.

Прежде всего скамейка слабая – имею в виду не только тех, кто сидит в запасе, но основную обойму игроков. Это должно быть порядка 20-22 равноценных игрока. По крайней мере под задачи победы в Лиге Европы, чемпионате и кубке страны должно быть так. Плюс у клуба, насколько мы знаем, бюджет порядка 150-200 миллионов. При таком-то бюджете и под такие задачи должна быть у основной команды именно такая вот обойма.

Ведь в первую очередь все это отражается на тренировочном процессе. Если обойма хорошая, идет качественный тренировочный процесс. А качественный тренировочный процесс и перенесется уже на игру. Это очень важный момент?

– То есть Манчини не получил для решения этих задач необходимый инструмент?

– Причем тут получил или не получил? Он должен был прийти и сразу же получить все? Если руководители клуба хотят результата сразу-же, то это одно, и тут идут покупки тех же Халка и Витселя и еще ряда подобных футболистов. А когда ведется работа на перспективу, плюс тренер только пришел и работает с такой командой полгода. Плюс Манчини – европеец, он не знает нашего языка, не знаком с нашим менталитетом. Это важный момент. Одно дело переехать в Испанию, Англию или Францию – тут у него не было бы этих проблем.

А футбольная Россия – это специфическая страна. А большой клуб – это своего рода большая семья. И когда ты приходишь сюда и не знаешь языка – проблемы начинаются даже в общении с сотрудниками клуба на базе, на стадионе, буквально везде. В этой ситуации человеку нужно дать время на адаптацию.

Но пока-что ни игра команды, ни ее результаты не удовлетворяет ни болельщиков, ни зрителей, ни руководителей скорее всего.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Герасименко Алексей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1520858589
сам Манчини средней руки тренер, а игроки у него сейчас ниже среднего уровня хотя и много но очень слабые особенно русские Смольников и Жирков не всегда попадают в основной состав и то только из за лимита Ерохин и Кузяев очень слабые полузащитники особенно Ерохин он даже слабее Юсупова и Рязанцева, которых отдали в аренду и Заболотный вообще не должен играть в Зените, а о Кокорине уже столько сказано и написано что просто нет смысла еще что то добавлять и с этими игроками(все они сейчас приглашены в сборную) в добавок среднего класса аргентинцами не возможно чего то выиграть и результат на лицо все это видят но никакой реакции со стороны руководства команды и вот это странно
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val-berezko
1520862215
Очень правильный вывод на игру команды. И если уже сейчас идут разговоры об уходе Манчини,то что дальше? Думается нужен отечественный тренер,далее сделать отечественную(привыкшую к морозам) команду-сборную из всех имеющихся в наличии, в том числе отданных в аренду и бороться,а не отбывать номер и болтать ахинею после позорных игр. Команда сегодня действительно не боевая. Говорить о тактике вообще не приходится- некому ставить грамотные тактические задачи. А с такими игроками как Кокорин,Кузяев,Лунев,Жирков,Смольников играть можно и даже нужно.
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APchelov
1520863201
Из года в год - надо стать чемпионами. Каждый год очередной эксперимент за любые деньги. Напрягаться надо как-то по-другому )
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polt
1520863212
Короче, Зениту-жопа и на долго.
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prezent2017
1520875325
И где такого г-на набрали? В отбор идти боятся, средняя линия тухлая, нападения нет. Зачем Жулиано продали, Шатова с Дзюбой отпустили? Их что, Оздоев с мелким татарчонком заменит? Цаллагова купили - вот с чего все началось. Тогда Манчини еще не было. В руководстве клуба гниль надо искать.
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