Буссуфа: «Если не нацеливаться на выход в плей-офф, лучше вообще не ездить на ЧМ»

Полузащитник сборной Марокко Мубарак Буссуфа пообещал на сто процентов использовать шансы команды для выхода в плей-офф чемпионата мира-2018. Футболист уверен, что сделать это будет непросто, учитывая состав группы С, где также будут играть Португалия, Испания и Иран.

«Нам досталась непростая группа, но мы должны на сто процентов использовать свои шансы. Команда будет готова показать свой лучший футбол. Мы будем играть с отличными командами и знаем, что нам предстоит, а там видно будет.

Если не нацеливаться как минимум на выход в плей-офф, лучше вообще никуда не ездить. Мы едем на чемпионат мира не для того чтобы просто выходить на поле, а чтобы показать, на что способны. Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

Иран — непростой соперник. Иранцы выиграли отборочный турнир в своей группе, при этом почти не пропускали. А на чемпионате мира все будут предельно сконцентрированы, особенно в такой группе. Надо быть готовыми сыграть со всеми, но, разумеется, результат первой встречи в значительной степени определит дальнейшие события», – сказал Буссуфа.

Стартовый матч сборная Марокко проведет против Ирана 15 июня.