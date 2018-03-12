Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буссуфа: «Если не нацеливаться на выход в плей-офф, лучше вообще не ездить на ЧМ»

    Полузащитник сборной Марокко Мубарак Буссуфа пообещал на сто процентов использовать шансы команды для выхода в плей-офф чемпионата мира-2018. Футболист уверен, что сделать это будет непросто, учитывая состав группы С, где также будут играть Португалия, Испания и Иран.

    «Нам досталась непростая группа, но мы должны на сто процентов использовать свои шансы. Команда будет готова показать свой лучший футбол. Мы будем играть с отличными командами и знаем, что нам предстоит, а там видно будет.

    Если не нацеливаться как минимум на выход в плей-офф, лучше вообще никуда не ездить. Мы едем на чемпионат мира не для того чтобы просто выходить на поле, а чтобы показать, на что способны. Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

    Иран — непростой соперник. Иранцы выиграли отборочный турнир в своей группе, при этом почти не пропускали. А на чемпионате мира все будут предельно сконцентрированы, особенно в такой группе. Надо быть готовыми сыграть со всеми, но, разумеется, результат первой встречи в значительной степени определит дальнейшие события», – сказал Буссуфа.

    Стартовый матч сборная Марокко проведет против Ирана 15 июня.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 11:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 марта 2018, 12:53

      золотые слова, сколько не говорю, наши не слушают...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11