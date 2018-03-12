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  • Бубнов не удивлен ротацией состава «Зенита» в Ростове-на-Дону

Бубнов не удивлен ротацией состава «Зенита» в Ростове-на-Дону

12 марта 2018, 06:05
4

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не был удивлен перестановками в составе «Зенита» в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова». По его словам, на это повлияло состояние футболистов команды из Санкт-Петербурга после сложного выездного матча в Лиге Европы.

«Масштабные перестановки в составе петербуржцев меня не удивили, так как Манчини высказывал недовольство игрой в Лейпциге. А у того же Кокорина было переутомление, так что ротация проводилась, исходя в том числе из состояния футболистов.

Почему вышел Лодыгин? Как я понимаю, Лунев получил повреждение на разминке, поэтому эта замена была незапланированной.

У «Зенита» в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в атаке, а такая ротация их лишь усугубляет. К примеру, впереди вышла связка Полоза и Дриусси – впервые в официальных матчах, насколько я помню. Понятно, что сыгранности от них ждать не стоило. То же самое касается и средней линии, где сложно было рассчитывать на взаимопонимание. Безусловно, это создало «Зениту» проблемы.

Все надежды гости возлагали на проходы Жиркова и Смольникова по флангу с последующими подачами в штрафную и на «стандарты». Один из них и привел к самому опасному моменту петербуржцев, когда Заболотный угодил в перекладину. Конечно, сказалось качество поля, на котором было очень сложно комбинировать. Игра вылилась в сплошные единоборства, а мяч постоянно находился вверху», – заявил Бубнов.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Бубнов Александр
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1520834985
Пусть ротирует состав Роберто!!!Нам только лучше смотреть,как плачут миллионеры!!!
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VSt
1520835227
Перед тренером сложная задача. накупили футболистов на 3 состава. Теперь надо найти ответ на вопрос "Зачем столько и таких?"
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vladimir-7
1520835618
Судья помог Зениту уйти от поражения, не дав в его ворота пенальти. Что касается ротации игроков, то у Манчини кружится голова от такого количества игроков в Зените, поэтому он заблудился, кого ставить в стартовый состав, а кого в запасе держать.
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zigbert
1520855733
В этом нет ничего удивительного.
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