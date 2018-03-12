Бубнов не удивлен ротацией состава «Зенита» в Ростове-на-Дону

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не был удивлен перестановками в составе «Зенита» в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова». По его словам, на это повлияло состояние футболистов команды из Санкт-Петербурга после сложного выездного матча в Лиге Европы.

«Масштабные перестановки в составе петербуржцев меня не удивили, так как Манчини высказывал недовольство игрой в Лейпциге. А у того же Кокорина было переутомление, так что ротация проводилась, исходя в том числе из состояния футболистов.

Почему вышел Лодыгин? Как я понимаю, Лунев получил повреждение на разминке, поэтому эта замена была незапланированной.

У «Зенита» в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в атаке, а такая ротация их лишь усугубляет. К примеру, впереди вышла связка Полоза и Дриусси – впервые в официальных матчах, насколько я помню. Понятно, что сыгранности от них ждать не стоило. То же самое касается и средней линии, где сложно было рассчитывать на взаимопонимание. Безусловно, это создало «Зениту» проблемы.

Все надежды гости возлагали на проходы Жиркова и Смольникова по флангу с последующими подачами в штрафную и на «стандарты». Один из них и привел к самому опасному моменту петербуржцев, когда Заболотный угодил в перекладину. Конечно, сказалось качество поля, на котором было очень сложно комбинировать. Игра вылилась в сплошные единоборства, а мяч постоянно находился вверху», – заявил Бубнов.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.