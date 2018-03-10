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    Примера. Лидирующая «Барселона» сыграет с последней командой турнира

    В матче 28 тура испанской Примеры встретятся «Малага» и «Барселона». Если каталонцы с отрывом лидируют в турнирной таблице, то «анчоусы» находятся на последней строчке. До спасительной строчки отставание составляет восемь очков.

    Встреча в Малаге станет для сине-гранатовых последней перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

    «Бомбардир» проведет прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на стадиона «Ла Росаледа» в Малаге.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 21:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 марта 2018, 00:09

      ничейку сгоняЙТЕт

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 11:32

      Не поможет даже автобус.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2018, 09:04

      ну тут без шансов!!!!

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Татарин за ЦСКА 10 марта 2018, 10:10

      Ну да, как с Хетафе и ЛП по 1-1 или 0-0

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 10 марта 2018, 10:38

      ну после Атлетико и перед игрой с Челси,думаю раскатают!!!!Хотя,ты может и прав,могут как проиграть,так и ничейку сгонятЬ!!!

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