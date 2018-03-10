Примера. Лидирующая «Барселона» сыграет с последней командой турнира

В матче 28 тура испанской Примеры встретятся «Малага» и «Барселона». Если каталонцы с отрывом лидируют в турнирной таблице, то «анчоусы» находятся на последней строчке. До спасительной строчки отставание составляет восемь очков.

Встреча в Малаге станет для сине-гранатовых последней перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

«Бомбардир» проведет прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на стадиона «Ла Росаледа» в Малаге.

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