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Дамир Скомина (Копер)
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Барселона - Челси

14.03.2018, Среда, 22:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: МАТЧ ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Барселона - Челси
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 20 февраля, вторник 22:45 Челси 1:1 Барселона
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, вторник 22:45 Барселона 2:2 Челси
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 18 апреля, среда 22:45 Челси 1:0 Барселона
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 6 мая, среда 22:45 Челси 1:1 Барселона
1/2 финала
ответный матч		 28 апреля, вторник 22:45 Барселона 0:0 Челси
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 9:1 +8 14
2. Ювентус 6 3 2 1 7:5 +2 11
3. Спортинг 6 2 1 3 8:9 -1 7
4. Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 -9 1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 марта 2018, 16:12

    Барса - чемпион!!!

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    Рейтинг: +915

    спанчес 15 марта 2018, 10:10

    надо месси травмировать достал он уже хед трики клепать

    -2
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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 15 марта 2018, 01:16

    Всех Болел с Победой !!!!

    2
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    Рейтинг: +96

    kurt_cobain 15 марта 2018, 00:33

    Виллиана жалко, лучший сегодня на поле в составе челси. Виллиан и Маркос Алонсо.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 15 марта 2018, 00:31

    англия тухляк ! из 5 клубов всего 2 осталось))))))))))))))))

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    Рейтинг: +3795

    serppion > dinar7777dinar 15 марта 2018, 11:45

    Ты несправедлив. Нам бы в ЛЧ тряхнуть таким тухляком. АПЛ - лучшая.

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 15 марта 2018, 00:22

    Это позор для Челси, после такого нечего делать в команде Конте. Вообще этот сезон для него провальный

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    Рейтинг: +564

    Damir07 15 марта 2018, 00:16

    Наверное куртуя стоит на воротах и молиться "вот бы больше не забили и так разгром уже а то потом меня реал не купит"

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    Рейтинг: +96

    kurt_cobain 15 марта 2018, 00:10

    Месси облюбовал очечко Куртуа...

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > kurt_cobain 15 марта 2018, 00:10

    ваще долбит его)))))

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 15 марта 2018, 00:08

    ахахахахахахахахаа ! месси месси месси !!

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    Рейтинг: +96

    kurt_cobain 14 марта 2018, 23:37

    Что делает Жиру в составе? Он плачет больше чем весь тот балет с каталонии, смотреть противно...

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