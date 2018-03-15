Барселона - Челси

Барса - чемпион!!!
|1/8 финала
первый матч
|20 февраля, вторник
|22:45
|Челси
|1:1
|Барселона
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|9:1
|+8
|14
|2.
|Ювентус
|6
|3
|2
|1
|7:5
|+2
|11
|3.
|Спортинг
|6
|2
|1
|3
|8:9
|-1
|7
|4.
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|5
|4:13
|-9
|1
Барса - чемпион!!!
надо месси травмировать достал он уже хед трики клепать
Виллиана жалко, лучший сегодня на поле в составе челси. Виллиан и Маркос Алонсо.
англия тухляк ! из 5 клубов всего 2 осталось))))))))))))))))
Ты несправедлив. Нам бы в ЛЧ тряхнуть таким тухляком. АПЛ - лучшая.
Это позор для Челси, после такого нечего делать в команде Конте. Вообще этот сезон для него провальный
Месси облюбовал очечко Куртуа...
ваще долбит его)))))
ахахахахахахахахаа ! месси месси месси !!
Что делает Жиру в составе? Он плачет больше чем весь тот балет с каталонии, смотреть противно...