Слуцкий считает Березуцких и Игнашевича сильнейшими защитниками в стране

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку решению некоторых защитников армейцев прекратить выступления за первую команду страны.

«Моя позиция: Василий и Алексей Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне. Мы обязаны уважать их решение, они всей карьерой заслужили это право, не давая усомниться в своей патриотичности и малейшем желании помочь, если бы к этому были какие-то предпосылки.

Про 40-летнего Джанлуиджи Буффона никто же не говорит, что это грустно относительно итальянской вратарской школы. Все говорят о величии Буффона. И если рассуждать с этой стороны, то есть глыбы, которые на протяжении 16-17 лет держат высочайший уровень. Мы были свидетелями целой эпохи, в которой играли очень сильные центральные защитники и очень большие личности», – сказал тренер.

Напомним, что в течение последних месяцев сборная России из-за травм потеряла двух центральных защитников.