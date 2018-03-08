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  • Слуцкий считает Березуцких и Игнашевича сильнейшими защитниками в стране

Слуцкий считает Березуцких и Игнашевича сильнейшими защитниками в стране

8 марта 2018, 15:06
31

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку решению некоторых защитников армейцев прекратить выступления за первую команду страны.

«Моя позиция: Василий и Алексей Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне. Мы обязаны уважать их решение, они всей карьерой заслужили это право, не давая усомниться в своей патриотичности и малейшем желании помочь, если бы к этому были какие-то предпосылки.

Про 40-летнего Джанлуиджи Буффона никто же не говорит, что это грустно относительно итальянской вратарской школы. Все говорят о величии Буффона. И если рассуждать с этой стороны, то есть глыбы, которые на протяжении 16-17 лет держат высочайший уровень. Мы были свидетелями целой эпохи, в которой играли очень сильные центральные защитники и очень большие личности», – сказал тренер.

Напомним, что в течение последних месяцев сборная России из-за травм потеряла двух центральных защитников.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Слуцкий Леонид
Комментарии (31)
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acer2003
1520511194
О чем можно говорить,если ,почти 40 летние игроки,лучшие )))
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insider_retro
1520512102
Это мнение, но не более... Хорошо советовать и давать оценки со стороны, когда не отвечаешь за конечный результат...
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subbotaspartak
1520512463
А кто спорит, хорошие заслуженные брёвна
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dinar7777dinar
1520512873
леонид вау насмешил ! молодец ! отлично ! хорошая шутка ! ну умеешь же когда захочешь ! прям ну на самом деле забавно назвать этих деревянных бестолочей сильнейшими в стране защитниками ! уфффф ! ))))))))))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!! леонид браво ! 5+ за отличную шутку !
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dinar7777dinar
1520512889
лучшие бревна в стране )))))))))))))))
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Dimon 007
1520513806
Ждём обратки от Берёз, что Слуцкий лучший тренер в мире. Перед ЧМ всем нужно пропиарится.
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ufos73
1520522821
Леня таким образом с 8 мартом поздравил?
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Татарин за ЦСКА
1520523617
Ушла эпоха!!!!
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zigbert
1520523843
Что поделаешь -время неумолимо движется вперед.
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OfaZavr
1520526177
конечно они заслуженные и опытные но стоит признать что раз нет им смены это очень грустно, что мы именно их считаем лучшими и незаменимыми.
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