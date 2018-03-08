Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий считает Березуцких и Игнашевича сильнейшими защитниками в стране

    Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку решению некоторых защитников армейцев прекратить выступления за первую команду страны.

    «Моя позиция: Василий и Алексей Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне. Мы обязаны уважать их решение, они всей карьерой заслужили это право, не давая усомниться в своей патриотичности и малейшем желании помочь, если бы к этому были какие-то предпосылки.

    Про 40-летнего Джанлуиджи Буффона никто же не говорит, что это грустно относительно итальянской вратарской школы. Все говорят о величии Буффона. И если рассуждать с этой стороны, то есть глыбы, которые на протяжении 16-17 лет держат высочайший уровень. Мы были свидетелями целой эпохи, в которой играли очень сильные центральные защитники и очень большие личности», – сказал тренер.

    Напомним, что в течение последних месяцев сборная России из-за травм потеряла двух центральных защитников.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 15:06
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 14:22

      Русские пословицы про Березуцких и Игнашевича на этот случай сказали бы: "Всякому овощу - своё время".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 9 марта 2018, 06:38

      Слуцкий, займись каким-нибудь делом, хватит болтать, кому интересна твоя позиция?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      kanaev 8 марта 2018, 21:15

      Да блин пусть играют до смерти,других же нет!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:22

      конечно они заслуженные и опытные но стоит признать что раз нет им смены это очень грустно, что мы именно их считаем лучшими и незаменимыми.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 марта 2018, 18:50

      не вывезут они коляску на чм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:44

      Что поделаешь -время неумолимо движется вперед.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 18:40

      Ушла эпоха!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 марта 2018, 18:27

      Леня таким образом с 8 мартом поздравил?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 8 марта 2018, 16:00

      лудше бы одного хорошего купили,и одного молодого своего поставили с русским паспортом наигривать хоть толк был бы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alikatos 8 марта 2018, 17:14

      Общие слова.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 8 марта 2018, 15:56

      Ждём обратки от Берёз, что Слуцкий лучший тренер в мире.

      Перед ЧМ всем нужно пропиарится.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11