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    Роналду, Игуаин, Сане и Милнер – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    Пресс-служба УЕФА объявила список номинантов на награду «игрок недели в Лиге чемпионов».

    По результатам первых ответных встреч стадии 1/8 финала на звание претендует нападающий «Реала» Кришитану Роналду, форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, полузащитники Лерой Сане и Джеймс Милнер, выступающие за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» соответственно.

    Лучший результативный показатель из четырех игроков – у Игуаина. В матче против «Тоттенхэма» (2:1, 4:3 по сумме двух встреч) аргентинец забил гол и отдал результативный пас на Пауло Дибалу.

    На счету Роналду первый мяч в ворота «ПСЖ» (2:1, 5:2). Футболисты английских клубов завершили встречи против «Базеля» (1:2, 5:2) и «Порту» (5:0) без результативных действий

    Принять участие в голосовании можно на официальном сайте союза.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 14:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 19:19

      Думаю либо КриРо или Игуаин.но лино я за ГонСАЛО!!!!

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 8 марта 2018, 18:43

      Игуаин конечно зарешал за 3 минуты

      0
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      Рейтинг: +19

      Just think 8 марта 2018, 15:24

      Келини заслужил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Just think 8 марта 2018, 19:18

      Чем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 8 марта 2018, 14:41

      Заднеприводный возьмет

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Shogun 8 марта 2018, 16:48

      Оленевод заднеприводный это ты же XD пойми даун мне то похер на твои минусы не лень было с левого ака кидать аж 600+ штук дибил конченый XD спасибо что уделил мне время))) , но хочу сказать админы тебя всё равно забанят критина бущенного :D зачем ты себя бустишь плюсами ? ты же животное которое не умеет общаться с людьми :D один из аккаунтов с которых ******* кидает минусы и плюсует себе " b49wx " дцп сказать не чего вся жизнь на сайте бомбардир на котором тебя один хер не ценят XD и ещё пользуюсь случаем хочу тебя поздравить с 8 марта счастья и успехов тебе в твоих начинаниях! :D

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 8 марта 2018, 17:12

      Иди проспись шлендра, какие минусы овощной? Какой b49wx? Кто это овощ? Плакаться и бомбить иди в другое место быдло поволжское, например под юбкe своей матери и научись уже писать грамотно и без мата, и на будущее следи за своим словами неадекватный, а точнее, что ты пишешь

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Shogun 8 марта 2018, 17:35

      идиот я написал всё по факту!
      а ты вообще понимаешь что пишешь как ты можешь представить быдло под маминой юбкой? критин! по тебе клиника плачет с головой проблемы иди лечись может ещё не поздно.... хотя навряд ли :D
      плакаться из за того что ты мне минусов накидал?! боже упаси у меня есть цели в жизни важнее и они не совпадают с твоими! :D я делюсь мнением здесь с людьми читаю статьи , что то узнаю новое))) у меня нет задачи набить себе плюсиков :D а бомбить с тебя
      это зашквар! с тебя угорать только можно ты же клоун :D

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 8 марта 2018, 17:41

      Куда плакаться и писать хрень, я тебе написал, пока овощ и писать научись все таки

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 8 марта 2018, 17:42

      Потеряйся уже быдло

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Shogun 8 марта 2018, 17:44

      Ах да и если у админов найдётся время , я думаю они легко разберутся кто кому куда чё кидает)))
      , а так удачи тебе шлепок майонезный! 8D зайди с другого ака ещё накидай минусов мне их не хватает хахахахахах :D ребёнок обиженный жизнью)))

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 8 марта 2018, 18:17

      Насчет обиженного под юбку глянь тай найдешь, а пока только ты бомбишь, да еще и тормозной

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Shogun 8 марта 2018, 19:01

      у тебя явные дефекты XD я даже боюсь представить как у тебя всё плохо... жалко тебя пупс =/ дай бог тебе здоровья! цвети и пахни солнышко :o))

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 8 марта 2018, 19:04

      Бомби дальше)))) Мне похер лично, бомби бомби быдлота, а на крайняк галоперидол купи, тебе поможет

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Shogun 8 марта 2018, 19:10

      ема я так угораю с тебя XD ты такой классный у тебя все быдло и олигофрены как же тебе тяжело живётся "в этом убогом мире")) что ты советуешь мне купить , я думаю это таблетки.... извини вообще таблетки никакие не пью ,а вот тебе бы курс лечения помог)))

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      Рейтинг: +102

      Shogun > h3LL1k 8 марта 2018, 19:17

      Да я заметил угараешь, бомби бомби ишак

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