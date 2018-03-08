Роналду, Игуаин, Сане и Милнер – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила список номинантов на награду «игрок недели в Лиге чемпионов».

По результатам первых ответных встреч стадии 1/8 финала на звание претендует нападающий «Реала» Кришитану Роналду, форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, полузащитники Лерой Сане и Джеймс Милнер, выступающие за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» соответственно.

Лучший результативный показатель из четырех игроков – у Игуаина. В матче против «Тоттенхэма» (2:1, 4:3 по сумме двух встреч) аргентинец забил гол и отдал результативный пас на Пауло Дибалу.

На счету Роналду первый мяч в ворота «ПСЖ» (2:1, 5:2). Футболисты английских клубов завершили встречи против «Базеля» (1:2, 5:2) и «Порту» (5:0) без результативных действий

Принять участие в голосовании можно на официальном сайте союза.