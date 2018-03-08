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    Фирмино хочет сыграть с английской командой в четвертьфинале ЛЧ

    Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказал свои пожелания относительно следующего соперника для своей команды по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

    «Мы бы хотели сыграть в четвертьфинале с английским клубом, почему бы и нет? В последнее время мы доказали, что можем успешно играть с такими соперниками. В любом случае, никакой жребий нас сейчас не испугает.

    Нам не стоит переживать относительно того, кто нам попадется. Сейчас это уже не важно. Мы не боимся, если попадется и испанский топ-клуб. Не думаю, что мы должны бояться кого-то», – приводит слова Фирмино SkySports.

    Напомним, «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Порту» (5:0 на выезде и 0:0 в домашнем матче).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 8 марта 2018, 15:59

      Да Ливерпуль никто напугать не сможет ... У них есть Клопп.... Если игра пойдет , то одной двух встречах обыграть могут любого. Ливерпуль частенько андердогам проигрывает , поэтому уже в начале сезона знал в АПЛ титул им куда сложнее будет взять , чем ЛЧ.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 13:15

      Для Ливерпуля игра с командой АПЛ была бы только за радость,ведь всех уже обыграть смогли!!!!И даже Сити их не испугает!!!!

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