Фирмино хочет сыграть с английской командой в четвертьфинале ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказал свои пожелания относительно следующего соперника для своей команды по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Мы бы хотели сыграть в четвертьфинале с английским клубом, почему бы и нет? В последнее время мы доказали, что можем успешно играть с такими соперниками. В любом случае, никакой жребий нас сейчас не испугает.

Нам не стоит переживать относительно того, кто нам попадется. Сейчас это уже не важно. Мы не боимся, если попадется и испанский топ-клуб. Не думаю, что мы должны бояться кого-то», – приводит слова Фирмино SkySports.

Напомним, «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Порту» (5:0 на выезде и 0:0 в домашнем матче).