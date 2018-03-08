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Шатов отказался сравнивать Шалимова и Манчини

8 марта 2018, 10:42
10

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал о волнении в дебютном матче за новую команду, который пришелся на матч с «Ростовом» в 21-м туре РФПЛ. Также футболист не стал сравнивать работу Игоря Шалимова и Роберто Манчини.

В матче с «Ростовом» Шатов провел на поле 90 минут и был заменен в концовке встречи Рикардо Лаборде. Результативными действиями в этой игре российский футболист не отметился.

— Что чувствовали, когда выходили на первый матч в составе «Краснодара»?

— Не скрою, перед игрой я немного волновался. Примерно за четыре часа до матча уже думал об игре, прокручивал в голове моменты, которые могут возникнуть. После того, как выехали на стадион, волнение спало. Самое главное — против «Ростова» нам удалось показать хороший футбол. Мы смогли порадовать людей, которые пришли посмотреть игру. Так что эмоции только положительные и от командной игры, и от своей.

— Против «Ростова» вы действовали на не совсем привычной позиции в центре поля.

— Тренер сказал мне играть в опорной зоне рядом с Шарлем Каборе, а Маурисио Перейра располагался выше. Тренер так видит мое место на поле, мне на нем достаточно комфортно. Конечно, я давно не играл на этой позиции, но никаких проблем не возникнет, буду привыкать и приспосабливаться к новым требованиям. Самое главное — играть, получать от этого удовольствие и приносить пользу команде.

— У Игоря Шалимова и Роберто Манчини много общего?

— Я бы не хотел их сравнивать. Два разных тренера, два разных человека, две личности. У каждого тренера, как и у каждого футболиста, есть сильные и слабые стороны. Мне комфортно работать с Игорем Михайловичем как на поле, так и в быту. Я полностью ему доверяю и комфортно чувствую себя в новой команде.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Шатов Олег Манчини Роберто Шалимов Игорь
Комментарии (10)
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acer2003
1520496288
Дело Шатова играть ,молодец
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belrus21
1520497849
Корректные высказывания. Осталось только на поле доказать...
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Sanek85
1520501411
Бомж рассчитывает в бомжатник вернуться!!!
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zico2205
1520502955
Краснодар- именно команда Шатова !!! И хорошо, что он пока там....И Смолов тоже не мог себя нигде реализовать и только в Краснодаре заиграл по-настоящему...Заметил, что южные команды реанимируют некоторых игроков....Многие воспрянули духом в Ростове, теперь вот в Краснодаре....Все-таки жить и работать на юге по-приятнее !!!
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APchelov
1520503486
Интеллигентно
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DoNAld DUc
1520504018
Шатов красава!!
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Татарин за ЦСКА
1520505241
и правильно,зачем сравнивать двух тренеров.Один его просто загубил почти,а второго он еще толком и не знает!!!!В конце сезона и узнаем на сколько Шалимов лучше Манчини
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zigbert
1520522746
Таких игроков в запасе не держат.
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BAIv
1520574416
Щатов повзрослел ! Удачи Олегу и только вверх
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