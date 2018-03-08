Шатов отказался сравнивать Шалимова и Манчини

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал о волнении в дебютном матче за новую команду, который пришелся на матч с «Ростовом» в 21-м туре РФПЛ. Также футболист не стал сравнивать работу Игоря Шалимова и Роберто Манчини.

В матче с «Ростовом» Шатов провел на поле 90 минут и был заменен в концовке встречи Рикардо Лаборде. Результативными действиями в этой игре российский футболист не отметился.

— Что чувствовали, когда выходили на первый матч в составе «Краснодара»?

— Не скрою, перед игрой я немного волновался. Примерно за четыре часа до матча уже думал об игре, прокручивал в голове моменты, которые могут возникнуть. После того, как выехали на стадион, волнение спало. Самое главное — против «Ростова» нам удалось показать хороший футбол. Мы смогли порадовать людей, которые пришли посмотреть игру. Так что эмоции только положительные и от командной игры, и от своей.

— Против «Ростова» вы действовали на не совсем привычной позиции в центре поля.

— Тренер сказал мне играть в опорной зоне рядом с Шарлем Каборе, а Маурисио Перейра располагался выше. Тренер так видит мое место на поле, мне на нем достаточно комфортно. Конечно, я давно не играл на этой позиции, но никаких проблем не возникнет, буду привыкать и приспосабливаться к новым требованиям. Самое главное — играть, получать от этого удовольствие и приносить пользу команде.

— У Игоря Шалимова и Роберто Манчини много общего?

— Я бы не хотел их сравнивать. Два разных тренера, два разных человека, две личности. У каждого тренера, как и у каждого футболиста, есть сильные и слабые стороны. Мне комфортно работать с Игорем Михайловичем как на поле, так и в быту. Я полностью ему доверяю и комфортно чувствую себя в новой команде.