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    Шатов отказался сравнивать Шалимова и Манчини

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал о волнении в дебютном матче за новую команду, который пришелся на матч с «Ростовом» в 21-м туре РФПЛ. Также футболист не стал сравнивать работу Игоря Шалимова и Роберто Манчини.

    В матче с «Ростовом» Шатов провел на поле 90 минут и был заменен в концовке встречи Рикардо Лаборде. Результативными действиями в этой игре российский футболист не отметился.

    — Что чувствовали, когда выходили на первый матч в составе «Краснодара»?

    — Не скрою, перед игрой я немного волновался. Примерно за четыре часа до матча уже думал об игре, прокручивал в голове моменты, которые могут возникнуть. После того, как выехали на стадион, волнение спало. Самое главное — против «Ростова» нам удалось показать хороший футбол. Мы смогли порадовать людей, которые пришли посмотреть игру. Так что эмоции только положительные и от командной игры, и от своей.

    — Против «Ростова» вы действовали на не совсем привычной позиции в центре поля.

    — Тренер сказал мне играть в опорной зоне рядом с Шарлем Каборе, а Маурисио Перейра располагался выше. Тренер так видит мое место на поле, мне на нем достаточно комфортно. Конечно, я давно не играл на этой позиции, но никаких проблем не возникнет, буду привыкать и приспосабливаться к новым требованиям. Самое главное — играть, получать от этого удовольствие и приносить пользу команде.

    — У Игоря Шалимова и Роберто Манчини много общего?

    — Я бы не хотел их сравнивать. Два разных тренера, два разных человека, две личности. У каждого тренера, как и у каждого футболиста, есть сильные и слабые стороны. Мне комфортно работать с Игорем Михайловичем как на поле, так и в быту. Я полностью ему доверяю и комфортно чувствую себя в новой команде.

    Источник: Sport24

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    08.03.2018 10:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 марта 2018, 08:46

      Щатов повзрослел !
      Удачи Олегу и только вверх

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:25

      Таких игроков в запасе не держат.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 13:34

      и правильно,зачем сравнивать двух тренеров.Один его просто загубил почти,а второго он еще толком и не знает!!!!В конце сезона и узнаем на сколько Шалимов лучше Манчини

      2
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 8 марта 2018, 13:13

      Шатов красава!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 марта 2018, 13:04

      Интеллигентно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 марта 2018, 12:55

      Краснодар- именно команда Шатова !!! И хорошо, что он пока там....И Смолов тоже не мог себя нигде реализовать и только в Краснодаре заиграл по-настоящему...Заметил, что южные команды реанимируют некоторых игроков....Многие воспрянули духом в Ростове, теперь вот в Краснодаре....Все-таки жить и работать на юге по-приятнее !!!

      3
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      Рейтинг: +630

      garet12222 > zico2205 10 марта 2018, 00:50

      Вообще, Смолов заиграл в Урале в аренде, если быть точным, а полностью раскрылся в Краснодаре. до Урала на лавке сидел. Шатов хорош был в Урале и его быстренько в Анжи забрали.

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 8 марта 2018, 12:30

      Бомж рассчитывает в бомжатник вернуться!!!

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 8 марта 2018, 11:30

      Корректные высказывания. Осталось только на поле доказать...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 марта 2018, 11:04

      Дело Шатова играть ,молодец

      3
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