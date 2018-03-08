Кьеллини стал лучшим по единоборствам и перехватам в матче с «Тоттенхэмом»

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ювентусу». Матч закончился со счетом 1:2 (результат первого матча – 2:2).

Защитник туринской команды Джорджо Кьеллини стал лучшим в этой игре по количеству выигранных единоборств (18) и перехватов (11), сообщает InStat. Кроме того итальянец выиграл столько же верховых единоборств, сколько все четыре защитника «Тоттенхэма» вместе взятые (10).

В текущем сезоне Кьеллини во всех турнирах показывает в среднем 10,3 выигранных единоборства за матч (из них 4,8 в воздухе), а также совершает 7,9 перехвата за 90 минут.