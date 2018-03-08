Льорис назвал главные причины вылета «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов.

Капитан «Тоттенхэма» вратарь Уго Льорис считает, что его команде не хватило опыта и класса, чтобы обыграть «Ювентус» по сумме двух встреч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» прошел дальше за счет своего опыта и класса. Исход матча был решен в течение трех минут. В концовке мы давили и даже попали в штангу, но... наши соперники в психологическом плане просто машины. Вся их команда держалась спокойно и довела матч до нужного исхода», – считает голкипер.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.