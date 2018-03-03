Шалимов: «Шатов вписался в наш состав и хорошо сыграл с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 21 тура РФПЛ против «Ростова» (3:1). Специалисту понравилась игра новичка команды Олега Шатова.

«Было непросто, как мы и ожидали. Схема 5-3-2 предусматривает очень плотную оборону, которую вскрывать тяжело. Но мы старались и забили голы, имели момент при 1:0. К сожалению, пропустили, но дальше продолжали играть в свою игру, то есть старались не пропускать быстрые атаки. Когда повели в счeте, больше играли в позиционную атаку, выходя в контратаки.

Особо проблем не имели, обороняясь позиционно. Просто немного не наша игра. Мы стараемся играть агрессивнее, в том числе в обороне. Но по счeту сыграли, забили третий гол. Думаю, ребята заслужили эту победу.

Шатов хорошо сыграл, вписался в команду. Мы очень рады, что он с нами и будет помогать решать задачи», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Краснодарцы находятся на втором месте таблицы.