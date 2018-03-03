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    Шалимов: «Шатов вписался в наш состав и хорошо сыграл с «Ростовом»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 21 тура РФПЛ против «Ростова» (3:1). Специалисту понравилась игра новичка команды Олега Шатова.

    «Было непросто, как мы и ожидали. Схема 5-3-2 предусматривает очень плотную оборону, которую вскрывать тяжело. Но мы старались и забили голы, имели момент при 1:0. К сожалению, пропустили, но дальше продолжали играть в свою игру, то есть старались не пропускать быстрые атаки. Когда повели в счeте, больше играли в позиционную атаку, выходя в контратаки.

    Особо проблем не имели, обороняясь позиционно. Просто немного не наша игра. Мы стараемся играть агрессивнее, в том числе в обороне. Но по счeту сыграли, забили третий гол. Думаю, ребята заслужили эту победу.

    Шатов хорошо сыграл, вписался в команду. Мы очень рады, что он с нами и будет помогать решать задачи», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Краснодарцы находятся на втором месте таблицы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 21:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 3 марта 2018, 22:40

      Шатова отдали зато взяли хрен пойми кого))))Mанчини ты внатуре тренеришка

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 22:38

      Шалимов хорошо поставил игру группы атаки и успешно вписал туда Шатова. Теперь у Олега хорошие шансы вновь играть в сборной, осталось только подрихтовать свой характер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 марта 2018, 22:16

      БЫКОВ С ПОБЕДОЙ!ШАТОВ МОЛОДЕЦ!ФЕДЯ КРАСАВЧИК!

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 марта 2018, 21:52

      Игра была хороша. Больше конечно повезло Краснодару! Смолов красавчик, боролся и цеплялся за мячи. Хороший ответ тем кто считает, что вся команда играет на него, а он только подставляет ногу. Понравилась и игра Ростова высоко прессинговали, отбирали и быстро убегали в атаку. Я не понял где Шалимов схему 5-3-2 увидел? 4-4-2 или 4-5-1 была. Симпатичный был футбол.

      3
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Отчаянный Пердун 6 марта 2018, 13:53

      4 защитника+опорник, составляют линию обороны. Поэтому да, 5-3-2 было.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 3 марта 2018, 21:47

      Шатов весь матч пахал как племенной конь. Молодец, это реально хорошее усиление для быков. Краснодар с Шатовым сегодня смотрелся по другому. Правда Классон или пока не разбежался, либо по схеме был как будто не в своей тарелке. И еще сегодня не кричали, Шалимов уходи!
      Быков с заслуженной победой.

      6
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > retiremen 4 марта 2018, 00:01

      Шатов очень подходит Краснодару, он ещё всем докажет свою состоятельность!!! Быки, удачи вам!!! !!!

      -2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 марта 2018, 21:44

      Шатов сыграл, мягко говоря, не здорово. Второй пенальти решил дело в пользу быков, вот Шалимов и благодушествует. А пенальти-то был сомнительный.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 марта 2018, 21:26

      Симпатизирую обоим клубам.
      Сегодня Краснодар был удачливее !
      Спасибо за красивую игру !

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