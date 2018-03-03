Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Шатов вписался в наш состав и хорошо сыграл с «Ростовом»

Шалимов: «Шатов вписался в наш состав и хорошо сыграл с «Ростовом»

3 марта 2018, 21:23
9

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 21 тура РФПЛ против «Ростова» (3:1). Специалисту понравилась игра новичка команды Олега Шатова.

«Было непросто, как мы и ожидали. Схема 5-3-2 предусматривает очень плотную оборону, которую вскрывать тяжело. Но мы старались и забили голы, имели момент при 1:0. К сожалению, пропустили, но дальше продолжали играть в свою игру, то есть старались не пропускать быстрые атаки. Когда повели в счeте, больше играли в позиционную атаку, выходя в контратаки.

Особо проблем не имели, обороняясь позиционно. Просто немного не наша игра. Мы стараемся играть агрессивнее, в том числе в обороне. Но по счeту сыграли, забили третий гол. Думаю, ребята заслужили эту победу.

Шатов хорошо сыграл, вписался в команду. Мы очень рады, что он с нами и будет помогать решать задачи», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Краснодарцы находятся на втором месте таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Шатов Олег Шалимов Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1520101560
Симпатизирую обоим клубам. Сегодня Краснодар был удачливее ! Спасибо за красивую игру !
Ответить
Вомбат
1520102667
Шатов сыграл, мягко говоря, не здорово. Второй пенальти решил дело в пользу быков, вот Шалимов и благодушествует. А пенальти-то был сомнительный.
Ответить
retiremen
1520102861
Шатов весь матч пахал как племенной конь. Молодец, это реально хорошее усиление для быков. Краснодар с Шатовым сегодня смотрелся по другому. Правда Классон или пока не разбежался, либо по схеме был как будто не в своей тарелке. И еще сегодня не кричали, Шалимов уходи! Быков с заслуженной победой.
Ответить
Отчаянный Пердун
1520103135
Игра была хороша. Больше конечно повезло Краснодару! Смолов красавчик, боролся и цеплялся за мячи. Хороший ответ тем кто считает, что вся команда играет на него, а он только подставляет ногу. Понравилась и игра Ростова высоко прессинговали, отбирали и быстро убегали в атаку. Я не понял где Шалимов схему 5-3-2 увидел? 4-4-2 или 4-5-1 была. Симпатичный был футбол.
Ответить
Бугимен
1520104567
БЫКОВ С ПОБЕДОЙ!ШАТОВ МОЛОДЕЦ!ФЕДЯ КРАСАВЧИК!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1520105932
Шалимов хорошо поставил игру группы атаки и успешно вписал туда Шатова. Теперь у Олега хорошие шансы вновь играть в сборной, осталось только подрихтовать свой характер.
Ответить
ZENIT84,
1520106027
Шатова отдали зато взяли хрен пойми кого))))Mанчини ты внатуре тренеришка
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
7
Все новости
Все новости
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
12
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
Вчера, 15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
Вчера, 15:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+