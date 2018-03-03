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  • Артур Нигматуллин – о фанатах «Зенита»: «Ненормально, когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры»

Артур Нигматуллин – о фанатах «Зенита»: «Ненормально, когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры»

3 марта 2018, 20:26
22

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин после матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0) поделился мнением о болельщиках санкт-петербуржцев.

«Понимаю эмоции игроков «Зенита», но когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры – это ненормально. Из монет, в которые меня летели, думаю, можно было набрать 10 тысяч.

Кричалки про то, что я пес? Пусть кричат.

Судейство не хотелось бы комментировать. Мы приехали к лидеру, сыграли вничью. Это главное», – сказал Нигматуллин.

Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Нигматуллин Артур
Комментарии (22)
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порт
1520098322
Возьми денежки и купи себе памперсы.
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С@НЁК.
1520098483
ты чучело время тянул,провоцировал весь матч!
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acer2003
1520098593
такое поведение болельщиков не допустимо для любой команды (((
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Нас Много
1520099396
Культурная столица, блин...
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GoldPlayFIFARus9
1520099412
Конечно не нормально. Но что поделаешь,ты знал на что шёл когда провоцировал фанатов. То симулировал в адских муках,то мяч не выбивал раз за разом чуть ли не по минуте. Что ты хотел,чтобы тебя по голове погладили?
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Par Mezan
1520105377
Фантомасы на трибунах испоганили не один матч! Раньше на стадион ходили семьями, с детками. Теперь для ограничения идиотов придуманы фан-зоны , сектора... там одни оголтелые ублюдки, су-ка фашисты, и бездельники! Такие стадионы с уродами рядом - не нужны. И футбол, где игроки калечат друг друга - тоже.
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RedWhiteFans2
1520105429
В культурной столице перед баллом в коммуналке, есть такой обычай- "Бомжа выкинуть". Ментальность Питера никуда не денешь.
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Tostao
1520107749
Вспоминается и файер брошенный в Шунина этими же недоумками года три назад.
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старина
1520110275
Культурная столица же)))
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OfaZavr
1520145602
неудивительно, от них только и стоит ожидать чего-то подобного,
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