Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артур Нигматуллин – о фанатах «Зенита»: «Ненормально, когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры»

    Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин после матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0) поделился мнением о болельщиках санкт-петербуржцев.

    «Понимаю эмоции игроков «Зенита», но когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры – это ненормально. Из монет, в которые меня летели, думаю, можно было набрать 10 тысяч.

    Кричалки про то, что я пес? Пусть кричат.

    Судейство не хотелось бы комментировать. Мы приехали к лидеру, сыграли вничью. Это главное», – сказал Нигматуллин.

    Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2018 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:24

      Теперь возможны санкции.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 09:40

      неудивительно, от них только и стоит ожидать чего-то подобного,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 марта 2018, 01:37

      А тянуть время это приятно? Вам да, нам нет. Введи мяч в игру и ничего не было бы. Чего убежал то, лишний повод время потянуть? Мол они кидаются я туда не пойду? Введи мяч в игру и все нормально. Сами не играете и другим не даете. Не хотите играть, нечего тогда было ехать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 3 марта 2018, 23:51

      Культурная столица же)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 марта 2018, 23:09

      Вспоминается и файер брошенный в Шунина этими же недоумками года три назад.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Tostao 3 марта 2018, 23:20

      Нигматуллин наверно тоже вспомнил, очень не хотел месяц ожог лечить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 марта 2018, 22:30

      В культурной столице перед баллом в коммуналке, есть такой обычай- "Бомжа выкинуть".
      Ментальность Питера никуда не денешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > RedWhiteFans2 3 марта 2018, 23:09

      а ментальность фанов спартака это как по наследству передается?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 марта 2018, 22:29

      Фантомасы на трибунах испоганили не один матч! Раньше на стадион ходили семьями, с детками. Теперь для ограничения идиотов придуманы фан-зоны , сектора... там одни оголтелые ублюдки, су-ка фашисты, и бездельники! Такие стадионы с уродами рядом - не нужны. И футбол, где игроки калечат друг друга - тоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 марта 2018, 22:22

      Кто сказал что фанаты под контролем. Еще немного и ЧМ 18 подожгут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 3 марта 2018, 20:50

      Конечно не нормально. Но что поделаешь,ты знал на что шёл когда провоцировал фанатов. То симулировал в адских муках,то мяч не выбивал раз за разом чуть ли не по минуте. Что ты хотел,чтобы тебя по голове погладили?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > GoldPlayFIFARus9 3 марта 2018, 20:56

      Ты о чем вообще пишешь????Почему то в матче например Лас-пальмас-Барселона,когда гости время тянули,ни один фанат Барселоны ни кинул ничего во вратаря!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 21:03

      Каких фанов? Во 1-х, Барса играла на выезде,а в испании не принято ездить на выезды,даже если было несколько десятков болел,то они не фанаты. Во 2-х,игра была выездная,и в 3-х сектор гостей не находился возле поле,да и чревато было кинуть,местные бы с говном сожрали

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > GoldPlayFIFARus9 3 марта 2018, 21:05

      Ну и всё равно,как бы не вёл себя игрок,нельзя кидать посторонние вещи в него!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > GoldPlayFIFARus9 3 марта 2018, 21:19

      Провоцировал фанатов ??? Вы о чём все вратари мира так себя ведут .......Если бы Зенит вёл в счёте я бы посмотрел на их него вратаря..........

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > GoldPlayFIFARus9 3 марта 2018, 21:36

      Он провоцировал. Понимая что за дебилы сидят на вираже, он рассчитывал, что вы не выдержите и начнете в него кидаться чем-нибудь. Он это покажет судье, и у судьи будет повод зачитать Зениту техническое поражение 0:3. И он был прав, вы начали кидать в него зажигалки. И если бы Зениту впаяли технарь, то виноват был бы не хитрец и провокатор Нигматуллин и не честно исполнявший свой долг судья Сельдяков, а ВЫ И ТОЛЬКО ВЫ. ВЫ ТРИЖДЫ ИДИОТЫ, или как вас правильно назвал Широков, ДЕБИЛЫ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 3 марта 2018, 20:49

      Культурная столица, блин...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Нас Много 3 марта 2018, 21:42

      А ведь была когда-то. Я застал времена, когда рабочие Арсенала под руки выносили со стадиона поддатых подростков за матерщину в публичном месте. Когда чтобы снять хорошую комнату на курорте, надо было просто сказать волшебное слово "я ленинградец". Но с тех пор изменилось не только название города, но и состав жителей. Уже давно мы не культурная столица.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11