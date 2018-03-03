Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин после матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0) поделился мнением о болельщиках санкт-петербуржцев.

«Понимаю эмоции игроков «Зенита», но когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры – это ненормально. Из монет, в которые меня летели, думаю, можно было набрать 10 тысяч.

Кричалки про то, что я пес? Пусть кричат.

Судейство не хотелось бы комментировать. Мы приехали к лидеру, сыграли вничью. Это главное», – сказал Нигматуллин.

Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.