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    Сельдяков не стал прерывать матч «Зенит – «Амкар», несмотря на брошенные на поле фаеры

    Главный арбитр матча 21-го тура РФПЛ «Зенит»«Амкар» (0:0) Владимир Сельдяков принял решение не уводить команды с поля, несмотря на брошенные на газон фаеры.

    Инцидент произошел в последние десять минут встречи. Болельщики петербуржцев кинули на поле два фаера и бутылку. Примерно на 88-й минуте, когда на газон приземлился второй фаер, судья показал футболистам, что нужно покинуть поле, однако спустя несколько секунд передумал.

    Отметим, что матч в итоге продолжался 97 минут. В компенсированное время за вторые желтые карточки были удалены защитники Доменико Кришито («Зенит») и Николай Зайцев («Амкар»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 18:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 марта 2018, 23:26

      привет фурсенко и Ко из прошлого, за матч с уралом -Земля круглая и мяч тоже...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 марта 2018, 23:06

      Все беды "Зенита" в руководстве команды. Ну какой, нах, руководитель Фурсенко? "Точечная" селекция, похожая на оптовые покупки - авось заиграют, заодно и конкурентов ослабим. Ну и вершина головотяпства - непродуманные приглашения на тренерскую должность. Как ворона - что блестит, то и хватаю, а там разберёмся.
      http://ipic.su/img/img7/fs/barinZenita.1520107463.jpg

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 3 марта 2018, 23:03

      Зря не увел.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 марта 2018, 21:29

      Матч он прервал и уже отправлял игроков с поля ,но потом до него дошло что Зениту защитают техническое порожение и тут же возобновил матч бедняга он после этого точно поседеет.

      5
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 3 марта 2018, 21:10

      Отличное показалово бытлятсво зенито...

      7
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 3 марта 2018, 20:47

      Техническое бы вписали

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 20:01

      Мне судейство понравилось. Хохла ещё надо было удалить, Тимощука.

      6
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      Рейтинг: +190

      Konb48 > DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 20:25

      Верно подмечено! Уж очень он вел себя не по-тренерски!

      2
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 21:12

      Не надо так!.. Ведь хохлы прибежали к мамке... - наши братья меньшие...

      1
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 3 марта 2018, 19:25

      А за что игрочишки Питера такие деньги получают, а?

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 марта 2018, 19:22

      ..фаера,фаера,фраера...
      генеральная репетиция перед ЧМ?
      ну ну..

      3
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 марта 2018, 19:13

      Игра Зенита с таким набором игроков - никакая. Не меняется одно - нет результата и игроки хозяев скатываются до хамства в припадке вседозволенности, орут на судью, а главный тренер вместо наведения порядка масла в огонь подливает.Представляю, что он на пресс-конференции наговорит

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