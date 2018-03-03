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  • Сельдяков не стал прерывать матч «Зенит – «Амкар», несмотря на брошенные на поле фаеры

Сельдяков не стал прерывать матч «Зенит – «Амкар», несмотря на брошенные на поле фаеры

3 марта 2018, 18:48
27

Главный арбитр матча 21-го тура РФПЛ «Зенит»«Амкар» (0:0) Владимир Сельдяков принял решение не уводить команды с поля, несмотря на брошенные на газон фаеры.

Инцидент произошел в последние десять минут встречи. Болельщики петербуржцев кинули на поле два фаера и бутылку. Примерно на 88-й минуте, когда на газон приземлился второй фаер, судья показал футболистам, что нужно покинуть поле, однако спустя несколько секунд передумал.

Отметим, что матч в итоге продолжался 97 минут. В компенсированное время за вторые желтые карточки были удалены защитники Доменико Кришито («Зенит») и Николай Зайцев («Амкар»).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Сельдяков Владимир
Комментарии (27)
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зенит ничто
1520092265
питерские привыкли им все подыгрывают!а тут нет!позор питеру!гнать такое недо !
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Shogun
1520092265
Не был бы Зенит был технарь 100%
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ZAITZEFF2011
1520092651
Отвратительная игра Зенита показала, что команде нужны серьезные перемены.
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Cнег
1520092709
Амкару и Евсееву - Респект! Надеюсь, что в этом сезоне этот матч - начало и приближение конца немытых по справедливости.
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paracetamol
1520093338
Судейка совсем обделался. Неужто у РФС нет приличных судей? За что они деньги получают или только очки команд делят?
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docndoc
1520093582
Игра Зенита с таким набором игроков - никакая. Не меняется одно - нет результата и игроки хозяев скатываются до хамства в припадке вседозволенности, орут на судью, а главный тренер вместо наведения порядка масла в огонь подливает.Представляю, что он на пресс-конференции наговорит
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DOCTOR PENALTY
1520096469
Мне судейство понравилось. Хохла ещё надо было удалить, Тимощука.
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GoLenaStop
1520100610
Отличное показалово бытлятсво зенито...
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Сержтир
1520101757
Матч он прервал и уже отправлял игроков с поля ,но потом до него дошло что Зениту защитают техническое порожение и тут же возобновил матч бедняга он после этого точно поседеет.
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Tostao
1520107561
Все беды "Зенита" в руководстве команды. Ну какой, нах, руководитель Фурсенко? "Точечная" селекция, похожая на оптовые покупки - авось заиграют, заодно и конкурентов ослабим. Ну и вершина головотяпства - непродуманные приглашения на тренерскую должность. Как ворона - что блестит, то и хватаю, а там разберёмся. http://ipic.su/img/img7/fs/barinZenita.1520107463.jpg
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