Сельдяков не стал прерывать матч «Зенит – «Амкар», несмотря на брошенные на поле фаеры

Главный арбитр матча 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» (0:0) Владимир Сельдяков принял решение не уводить команды с поля, несмотря на брошенные на газон фаеры.

Инцидент произошел в последние десять минут встречи. Болельщики петербуржцев кинули на поле два фаера и бутылку. Примерно на 88-й минуте, когда на газон приземлился второй фаер, судья показал футболистам, что нужно покинуть поле, однако спустя несколько секунд передумал.

Отметим, что матч в итоге продолжался 97 минут. В компенсированное время за вторые желтые карточки были удалены защитники Доменико Кришито («Зенит») и Николай Зайцев («Амкар»).