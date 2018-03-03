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    Гаджиев: «Если бы не закрыли долги перед игроками «Амкара», я бы не смог покинуть команду»

    Гаджи Гаджиев, объявивший в пятницу об уходе «Амкара», рассказал, что покинул клуб только после того, как получил от губернатора гарантии по выплате игрокам долгов по зарплате. Сегодня специалист прибыл в Санкт-Петербург, чтобы поддержать своих бывших подопечных в матче 21-го тура РФПЛ с «Зенитом».

    «У меня уже никакого статуса в команде нет, но приехал сюда, потому что сохранились добрые отношения. Мои помощники по-прежнему работают здесь, команда все равно наша. Думаю, вот эта игра с «Зенитом» пройдет и еще с Москвы прилечу на один-два матча, а больше – нет.

    У нас команду на протяжении этих циклов готовили помощники – то Евсеев, то Каряка. Так что все давно спланировано. Решение уйти я сам принял, и оно не резкое. Весь цикл с 11 января вели помощники. Я участвовал в процессе, в составлении программ, но все занятия и игры проводили они. Если бы выиграли в Кубке, был бы смысл оставаться до следующей стадии.

    Конечно, мы сделали ошибку, что играли в этих условиях. Там невозможно было играть. У нас-то команда более высокого класса. Если бы соперником был «Зенит», то, как сказал Занев, нам было бы выгодно играть на таком поле. А в этой ситуации, конечно, нельзя было играть.

    Бюджет принят до конца этого года. Если бы не закрыли долги перед игроками, то мне уходить было бы не с руки. Я не смог бы уйти. Ну как так – долги есть, а главный тренер ушел? Все-таки морально легче уходить, когда долги закрыты и получена гарантия от губернатора, что этот сезон команда доиграет», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 13:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:46

      Хорошие слова как тренера и как человека.

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 3 марта 2018, 20:01

      Вот интересно куда ушёл....? На пенсию или ждёт новый вызов)))??? Во всяком случае удачи ему на новом месте))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:53

      достойно, но все равно жаль что ушел.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 марта 2018, 14:16

      мужик

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 14:04

      Высказывание, достойное настоящего мужчины. Пермь много потеряла.

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