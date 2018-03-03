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  • Гаджиев: «Если бы не закрыли долги перед игроками «Амкара», я бы не смог покинуть команду»

Гаджиев: «Если бы не закрыли долги перед игроками «Амкара», я бы не смог покинуть команду»

3 марта 2018, 13:58
5

Гаджи Гаджиев, объявивший в пятницу об уходе «Амкара», рассказал, что покинул клуб только после того, как получил от губернатора гарантии по выплате игрокам долгов по зарплате. Сегодня специалист прибыл в Санкт-Петербург, чтобы поддержать своих бывших подопечных в матче 21-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«У меня уже никакого статуса в команде нет, но приехал сюда, потому что сохранились добрые отношения. Мои помощники по-прежнему работают здесь, команда все равно наша. Думаю, вот эта игра с «Зенитом» пройдет и еще с Москвы прилечу на один-два матча, а больше – нет.

У нас команду на протяжении этих циклов готовили помощники – то Евсеев, то Каряка. Так что все давно спланировано. Решение уйти я сам принял, и оно не резкое. Весь цикл с 11 января вели помощники. Я участвовал в процессе, в составлении программ, но все занятия и игры проводили они. Если бы выиграли в Кубке, был бы смысл оставаться до следующей стадии.

Конечно, мы сделали ошибку, что играли в этих условиях. Там невозможно было играть. У нас-то команда более высокого класса. Если бы соперником был «Зенит», то, как сказал Занев, нам было бы выгодно играть на таком поле. А в этой ситуации, конечно, нельзя было играть.

Бюджет принят до конца этого года. Если бы не закрыли долги перед игроками, то мне уходить было бы не с руки. Я не смог бы уйти. Ну как так – долги есть, а главный тренер ушел? Все-таки морально легче уходить, когда долги закрыты и получена гарантия от губернатора, что этот сезон команда доиграет», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1520075073
Высказывание, достойное настоящего мужчины. Пермь много потеряла.
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giluxa1963
1520075780
мужик
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OfaZavr
1520092382
достойно, но все равно жаль что ушел.
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sergeyshubin
1520096473
Вот интересно куда ушёл....? На пенсию или ждёт новый вызов)))??? Во всяком случае удачи ему на новом месте))))
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zigbert
1520156793
Хорошие слова как тренера и как человека.
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