Руководство Примеры планирует ввести VAR со следующего сезона

Пресс-служба чемпионата Испании анонсировала введение технологии видеоповторов.

На официальном сайте Примеры сообщается о том, что сегодня руководство лиги начало инструктаж арбитров по использованию системы VAR.

Конечной целью является одобрение международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

В случае, если орган удостоверится в навыках испанских судей по работе с видеоповторами, Ла Лига будет использовать технологию с сезона-2018/19.

В январе «Бомбардир» писал о возможном внедрении VAR в чемпионат России.