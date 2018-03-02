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    Руководство Примеры планирует ввести VAR со следующего сезона

    Пресс-служба чемпионата Испании анонсировала введение технологии видеоповторов.

    На официальном сайте Примеры сообщается о том, что сегодня руководство лиги начало инструктаж арбитров по использованию системы VAR.

    Конечной целью является одобрение международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

    В случае, если орган удостоверится в навыках испанских судей по работе с видеоповторами, Ла Лига будет использовать технологию с сезона-2018/19.

    В январе «Бомбардир» писал о возможном внедрении VAR в чемпионат России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 15:23
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