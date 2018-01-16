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  • Калошин: «В РФС хотят получить разрешение на использование VAR с сезона-2018/19»

Калошин: «В РФС хотят получить разрешение на использование VAR с сезона-2018/19»

16 января 2018, 21:46
3

Главный менеджер проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о планах Российского футбольного союза.

«Основная цель – сделать все возможное с нашей стороны для соответствия критериям ИФАБ, и к 1 июля получить от этого уважаемого футбольно-законодательного органа разрешение, чтобы уже в сезоне 2018-2019 на матчах Чемпионата России среди команд РФПЛ функционировали VAR в полномасштабном лайв-режиме.

Задача непростая, но вполне выполнимая при условии четкого профессионального взаимодействия между всеми сторонами: РФС, РФПЛ, технологическими провайдерами, бродкастерами, юристами, финансистами, персоналом стадионов и другими.

Для этого требуется провести огромную подготовительную работу, которая включает в себя много направлений: формирование и утверждение бюджета; рассмотрение конкретных предложений от технологических провайдеров; подготовка арбитров и технического персонала; заключение договоров со всеми субъектами; проработка всех деталей по технологии и коммуникации; проведение необходимого количества матчей в фазе «лайв» на несоревновательном уровне и др.

По состоянию на сегодняшний день на стадионе ФК «Краснодар» есть аппаратура от одного провайдера, в учебном классе РФС смонтирован тренажер VAR от другого провайдера для того, чтобы приступить к специализированной подготовке арбитров. В ближайшее время в эту же аудиторию будет поставка оборудования от еще одного провайдера. Все это позволит в процессе обучения сравнить системы и сделать выводы для дальнейшей работы.

Более того, сейчас ведем переговоры о возможности оборудовать учебный класс как минимум одним тренажером VAR на февральском учебно-тренировочном сборе арбитров в Турции.

В последней декаде января состоится ежегодное рабочее заседание ИФАБ, на котором будет заслушан доклад экспертов Бельгийского научного университета, уполномоченных анализировать ход эксперимента с VAR во всех конфедерациях и национальных ассоциациях ФИФА.

По итогам этого мероприятия возможно внесение рекомендаций по изменению каких-либо компонентов данного эксперимента. После этого планируем подписать базовый трехсторонний контракт РФС-ИФАБ-ФИФА, в котором, в частности, прописаны обязанности РФС строго следовать протоколу ИФАБ», – сказал Калошин.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что система видеоповторов может быть использована на ЧМ-2018.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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APchelov
1516132485
Как всё сложно. Сразу видно, богатая кормушка
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пряник929
1516136815
Давно пора, но только отечественное оборудование
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rLt_Ortriwar
1516158265
"Для этого требуется провести огромную подготовительную работу, которая включает в себя много направлений: формирование и утверждение бюджета" - стоит первым пунктом))))))))) ну вы поняли))))))
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