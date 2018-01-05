В Цюрихе рассмотрят вопрос использования VAR на ЧМ-2018

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за изменения правил футбола, в ближайшее время соберется для обсуждения нововведений. Встреча состоится 22 января в Цюрихе, а главным ее вопросом будет вопрос об использовании системы видеопомощи судьям (VAR) на ЧМ-2018.

Ранее данная система уже прошла тестирование на Кубке конфедераций-2017. Сейчас она применяется в национальных чемпионатах Италии и Германии. Окончательное решение по использованию видеоповторов на ЧМ-2018 будет принято в марте.

Отмечается, что в среднем арбитры обращаются к помощи VAR один раз за три матча.