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    В Цюрихе рассмотрят вопрос использования VAR на ЧМ-2018

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за изменения правил футбола, в ближайшее время соберется для обсуждения нововведений. Встреча состоится 22 января в Цюрихе, а главным ее вопросом будет вопрос об использовании системы видеопомощи судьям (VAR) на ЧМ-2018.

    Ранее данная система уже прошла тестирование на Кубке конфедераций-2017. Сейчас она применяется в национальных чемпионатах Италии и Германии. Окончательное решение по использованию видеоповторов на ЧМ-2018 будет принято в марте.

    Отмечается, что в среднем арбитры обращаются к помощи VAR один раз за три матча.

    Источник: The Times

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    05.01.2018 08:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 января 2018, 22:43

      На ЧМ обязательно ,потому что
      помним косяки прошлых чемпов ....
      Ну и в России не помешает,разве что продажным мудьковским лизунам типа Буд госскага и др..

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 5 января 2018, 11:23

      Зачем тогда надо было испытывать её на КК? Чтоб в очередной раз деньги попросирать на этих собраниях, конференциях, голосованиях-переголосованиях?

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 5 января 2018, 10:26

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 5 января 2018, 10:05

      пора уже вводить!!! чего тянуть?

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 января 2018, 09:48

      Следующий шаг - видеопомощник-судья потребует ввести компьютерную систему распознавания касания ноги при падении в штрафной и касания руки в штрафной, т.к. самому разглядеть сложно. И так до бесконечности, споры всегда будут.

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