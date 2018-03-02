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  • Ловчев уверен, что Гаджиев не долго будет оставаться без работы

Ловчев уверен, что Гаджиев не долго будет оставаться без работы

2 марта 2018, 10:08
8

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о причинах, по которым Гаджи Гаджиев покинул «Амкар». Он уверен, что все дело в финансовых проблемах пермского клуба.

«Я давно знаком с Гаджи Муслимовичем, считают его одним из лучших российских тренеров. Это он вырастил Джикию, возможно, лучшего на сегодня защитника с российским паспортом. Гаджев всегда очень скрупулезно работает над тактикой.

Почем он ушел из «Амкара»? Думаю, но просто устал от всех этих проблем с деньгами, которые тянутся из года в год. Но после себя он оставил Евсеева.

Думаю, Гаджиев без работы долго не останется. Хотя он не работал, скажем так, с выдающимися командами, но все они были очень хорошо обучены.

Возможно, теперь он станет частым гостем в качестве эксперта на «Матч ТВ». Это такая своеобразная тренерская биржа труда. Там часто гостили Черчесов, Рахимов, Кононов, затем быстро находили работу.

У Гаджиева есть еще один плюс: за ним никогда не было шлейфа скандалов. Из какого бы клуба он не уходил, никогда от него не слышали плохих слов в адрес клуба или его руководителей. И это тоже один из факторов, что Гаджиев быстро найдет работу», – считает Ловчев.

Напомним, Гаджиев решил покинуть «Амкар» после вылета из Кубка России, где команда проиграла в 1/4 финала курскому «Авангарду».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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insider_retro
1519974688
В ближайшее время нужны будут тренеры-пожарники или тренеры под высокие задачи, но это надолго и после ЧМ... А у ГМГ годы уже не те... Советником каким-нибудь можно, если тянет...
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зенит ничто
1519975935
такими кадрами не бросаются!
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Татарин за ЦСКА
1519980900
Вот моё предложение в Зенит бы его.А что,мне кажется не плохой вариант,возможно Зенит и заиграет по другому.Гаджи МЮСЛИмович может встряхнуть Питерскую команду.С Амкаром он не вылетал сколько лет подряд без средств из РФПЛ.Много денег на зарплату не потребует.Хватит уже кормить зарубежнх тренеров.Зенит,присмотритесь.
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DOCTOR PENALTY
1519983575
Евгений Серафимович, а почему тебе самому не попробовать бы
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zigbert
1519985770
Думается Гаджиев хочет взять паузу,атам как знать.Хотя возраст...
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ZAITZEFF2011
1520001463
Сейчас Гаджиева могут позвать только в команды из нижней части таблицы или из зоны вылета. Преклонный возраст и последние результаты тому подтверждение .
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