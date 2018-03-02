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    Ловчев уверен, что Гаджиев не долго будет оставаться без работы

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о причинах, по которым Гаджи Гаджиев покинул «Амкар». Он уверен, что все дело в финансовых проблемах пермского клуба.

    «Я давно знаком с Гаджи Муслимовичем, считают его одним из лучших российских тренеров. Это он вырастил Джикию, возможно, лучшего на сегодня защитника с российским паспортом. Гаджев всегда очень скрупулезно работает над тактикой.

    Почем он ушел из «Амкара»? Думаю, но просто устал от всех этих проблем с деньгами, которые тянутся из года в год. Но после себя он оставил Евсеева.

    Думаю, Гаджиев без работы долго не останется. Хотя он не работал, скажем так, с выдающимися командами, но все они были очень хорошо обучены.

    Возможно, теперь он станет частым гостем в качестве эксперта на «Матч ТВ». Это такая своеобразная тренерская биржа труда. Там часто гостили Черчесов, Рахимов, Кононов, затем быстро находили работу.

    У Гаджиева есть еще один плюс: за ним никогда не было шлейфа скандалов. Из какого бы клуба он не уходил, никогда от него не слышали плохих слов в адрес клуба или его руководителей. И это тоже один из факторов, что Гаджиев быстро найдет работу», – считает Ловчев.

    Напомним, Гаджиев решил покинуть «Амкар» после вылета из Кубка России, где команда проиграла в 1/4 финала курскому «Авангарду».

    Источник: «Советский спорт»

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    02.03.2018 10:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 2 марта 2018, 17:37

      Сейчас Гаджиева могут позвать только в команды из нижней части таблицы или из зоны вылета. Преклонный возраст и последние результаты тому подтверждение .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 13:16

      Думается Гаджиев хочет взять паузу,атам как знать.Хотя возраст...

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 марта 2018, 12:39

      Евгений Серафимович, а почему тебе самому не попробовать бы

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 11:55

      Вот моё предложение в Зенит бы его.А что,мне кажется не плохой вариант,возможно Зенит и заиграет по другому.Гаджи МЮСЛИмович может встряхнуть Питерскую команду.С Амкаром он не вылетал сколько лет подряд без средств из РФПЛ.Много денег на зарплату не потребует.Хватит уже кормить зарубежнх тренеров.Зенит,присмотритесь.

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 2 марта 2018, 10:32

      такими кадрами не бросаются!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > зенит ничто 2 марта 2018, 11:33

      в академию

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 10:11

      В ближайшее время нужны будут тренеры-пожарники или тренеры под высокие задачи, но это надолго и после ЧМ... А у ГМГ годы уже не те... Советником каким-нибудь можно, если тянет...

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 2 марта 2018, 11:55

      Я думаю в зенит его,круто было бы,только вот ты прав,годы ни те)))

      2
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