Ловчев уверен, что Гаджиев не долго будет оставаться без работы

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о причинах, по которым Гаджи Гаджиев покинул «Амкар». Он уверен, что все дело в финансовых проблемах пермского клуба.

«Я давно знаком с Гаджи Муслимовичем, считают его одним из лучших российских тренеров. Это он вырастил Джикию, возможно, лучшего на сегодня защитника с российским паспортом. Гаджев всегда очень скрупулезно работает над тактикой.

Почем он ушел из «Амкара»? Думаю, но просто устал от всех этих проблем с деньгами, которые тянутся из года в год. Но после себя он оставил Евсеева.

Думаю, Гаджиев без работы долго не останется. Хотя он не работал, скажем так, с выдающимися командами, но все они были очень хорошо обучены.

Возможно, теперь он станет частым гостем в качестве эксперта на «Матч ТВ». Это такая своеобразная тренерская биржа труда. Там часто гостили Черчесов, Рахимов, Кононов, затем быстро находили работу.

У Гаджиева есть еще один плюс: за ним никогда не было шлейфа скандалов. Из какого бы клуба он не уходил, никогда от него не слышали плохих слов в адрес клуба или его руководителей. И это тоже один из факторов, что Гаджиев быстро найдет работу», – считает Ловчев.

Напомним, Гаджиев решил покинуть «Амкар» после вылета из Кубка России, где команда проиграла в 1/4 финала курскому «Авангарду».