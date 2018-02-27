ФНЛ повторила рекорд по количеству участников в полуфинале Кубка России

По итогам сегодняшнего дня два клуба ФНЛ пробились в полуфинал Кубка России: между собой сыграют «Шинник» и «Авангард», которые выбили из турнира «СКА-Хабаровск» и «Амкар» соответственно.

Последний раз столько участников второго дивизиона добиралось до данной стадии турнира в сезоне-2002/03, когда в число четырех лучших попали «Лада» и «Анжи».

Отметим, что борьбу в Кубке России также продолжают «Луч-Энергия» и «Крылья Советов», которые проведут свои встречи завтра.

Впервые с 2011 года в финале турнира сыграет представитель ФНЛ.