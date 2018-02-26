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  • Инспектор РФС: «Кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится, если не случится природный катаклизм»

Инспектор РФС: «Кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится, если не случится природный катаклизм»

26 февраля 2018, 16:23
14

Глава комиссии РФС по инспекции стадионов Сергей Куликов рассказал о готовности полей к проведению четвертьфинальных матчей Кубка России.

Напомним, во вторник, 27 февраля «СКА-Хабаровск» примет «Шинник», а «Амкар» – курский «Авангард». Днем позже состоятся встречи «Крылья Советов»«Спартак» и «Тосно»«Луч-Энергия».

– Во вторник и среду пройдут кубковые матчи. Все ли принимающие клубы готовы к проведению игр?

– По крайней мере, на данный момент все готово. В Самаре чистят трибуны, поле. Все структуры, которые занимаются проведением встречи, готовятся к игре. Если не случится природного катаклизма, такого, как недавно в Италии, матч состоится.

– В Петербурге, где в среду «Тосно» примет «Луч», ожидается мороз, плюс там высокая влажность, что усиливает ощущения от холода. Матч не находится под угрозой?

– Решение будет приниматься перед самым началом встречи. Инспектора, делегаты, судьи, все проинструктированы о том, как себя вести. Структуры МВД, контрольно-распорядительные и организационные службы готовы к проведению игры.

– Все ли поля находятся в надлежащем состоянии для проведения кубковых матчей?

– Газоны на аренах всех принимающих команд оснащены подогревом. В Самаре он тоже уже работает. Поле накрыто двумя пленками, под которыми температура 18-22 градуса тепла. Трава согревается, все нормально. Единственная угроза – природная или температурная аномалия. Вдруг город завалит снегом по колено? Италию вон засыпало…

– «Спартак» сможет провести предыгровую тренировку на основном поле?

– Это не рекомендуется. Оргкомитет и структура, проводящая соревнования, смотрят по ситуации. В случае неблагоприятных погодных условий, советуем воздерживаться от проведения занятия на основном газоне накануне игры. Я был на многих чемпионатах мира и Европы, там придерживаются такого же принципа. Ни «Крылья Советов», ни «Спартак» не станут проводить предыгровые тренировки на «Металлурге».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Тосно Амкар-Пермь Авангард СКА-Хабаровск Шинник
Комментарии (14)
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mialkov
1519651599
Главу комиссии РФС по инспекции стадионов Сергея Куликова приглашаем на трибуну матча в Хабаровске! Пусть на себе почувствует все прелести зимнего футбола!
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insider_retro
1519651913
Низкий поклон бестолковым планёрам и их руководителям! Найти окно для кубковых игр в конце солнечного февраля - это так прагматично!
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тётя ASYA
1519653844
играть при таких минусах - это катаклизм ! и все эти оргкомитеты полные катаКЛИЗМЫ
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slavа0508
1519655656
Ну это же не война что б любую погоду биться,,,,и футболистам опасно играть,,,,спокойно травму получить и нам зрителям не кайф,хожу на стадик всегда с сыном а сейчас как вместе с входом и выходом со стадиона получется 2,5-3 часа при минус 18 ну извольте господа такое зрелище нам не надо
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BRO_football
1519656011
Какой катаклизм, по мнению РФС, способен остановить матч Крыльев Советов и Спартака? Ураган, смерч, метеорит, кислотные дожди?
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OfaZavr
1519660195
теперь понятно чем у нас руководствуются одни составляют так календарь надеясь на авось другие матчи готовы отменять только при конце света а участникам матча и болельщикам остается только выносить это на себе и надеяться что все пройдет не совсем плохо.
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Полная Канистра
1519660242
не дай бог травму кто получит или простынут с кого вас дебилов спрашивать за это. ХОТЬ БЫ В ТОТ ДЕНЬ СНЕГОМ ЗАВАЛИЛО ЧТОБЫ ОТМЕНИЛИ МАТЧ
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zigbert
1519667146
Жаль игроков,травмы будут неизбежны.
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frizom
1519671356
из года в год одно и тоже. даже нет смысла это уже обсуждать. Надо просто уже выйти на поле и сыграть... Надеюсь у ребят все получится и мы пройдем в кубке дальше. Вперед Спартак!
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APchelov
1519724084
В футбол можно играть в любую погоду. И пора уже заканчивать эти разговоры о катаклизмах. Сыграть два-три матча в году по морозцу - это даже очень хорошо. Да и болельщики у нас не сахарные, вон рыбаки - в любую погоду удовольствие получают.
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