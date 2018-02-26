Инспектор РФС: «Кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится, если не случится природный катаклизм»

Глава комиссии РФС по инспекции стадионов Сергей Куликов рассказал о готовности полей к проведению четвертьфинальных матчей Кубка России.

Напомним, во вторник, 27 февраля «СКА-Хабаровск» примет «Шинник», а «Амкар» – курский «Авангард». Днем позже состоятся встречи «Крылья Советов» – «Спартак» и «Тосно» – «Луч-Энергия».

– Во вторник и среду пройдут кубковые матчи. Все ли принимающие клубы готовы к проведению игр?

– По крайней мере, на данный момент все готово. В Самаре чистят трибуны, поле. Все структуры, которые занимаются проведением встречи, готовятся к игре. Если не случится природного катаклизма, такого, как недавно в Италии, матч состоится.

– В Петербурге, где в среду «Тосно» примет «Луч», ожидается мороз, плюс там высокая влажность, что усиливает ощущения от холода. Матч не находится под угрозой?

– Решение будет приниматься перед самым началом встречи. Инспектора, делегаты, судьи, все проинструктированы о том, как себя вести. Структуры МВД, контрольно-распорядительные и организационные службы готовы к проведению игры.

– Все ли поля находятся в надлежащем состоянии для проведения кубковых матчей?

– Газоны на аренах всех принимающих команд оснащены подогревом. В Самаре он тоже уже работает. Поле накрыто двумя пленками, под которыми температура 18-22 градуса тепла. Трава согревается, все нормально. Единственная угроза – природная или температурная аномалия. Вдруг город завалит снегом по колено? Италию вон засыпало…

– «Спартак» сможет провести предыгровую тренировку на основном поле?

– Это не рекомендуется. Оргкомитет и структура, проводящая соревнования, смотрят по ситуации. В случае неблагоприятных погодных условий, советуем воздерживаться от проведения занятия на основном газоне накануне игры. Я был на многих чемпионатах мира и Европы, там придерживаются такого же принципа. Ни «Крылья Советов», ни «Спартак» не станут проводить предыгровые тренировки на «Металлурге».