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    Инспектор РФС: «Кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится, если не случится природный катаклизм»

    Глава комиссии РФС по инспекции стадионов Сергей Куликов рассказал о готовности полей к проведению четвертьфинальных матчей Кубка России.

    Напомним, во вторник, 27 февраля «СКА-Хабаровск» примет «Шинник», а «Амкар» – курский «Авангард». Днем позже состоятся встречи «Крылья Советов»«Спартак» и «Тосно»«Луч-Энергия».

    – Во вторник и среду пройдут кубковые матчи. Все ли принимающие клубы готовы к проведению игр?

    – По крайней мере, на данный момент все готово. В Самаре чистят трибуны, поле. Все структуры, которые занимаются проведением встречи, готовятся к игре. Если не случится природного катаклизма, такого, как недавно в Италии, матч состоится.

    – В Петербурге, где в среду «Тосно» примет «Луч», ожидается мороз, плюс там высокая влажность, что усиливает ощущения от холода. Матч не находится под угрозой?

    – Решение будет приниматься перед самым началом встречи. Инспектора, делегаты, судьи, все проинструктированы о том, как себя вести. Структуры МВД, контрольно-распорядительные и организационные службы готовы к проведению игры.

    – Все ли поля находятся в надлежащем состоянии для проведения кубковых матчей?

    – Газоны на аренах всех принимающих команд оснащены подогревом. В Самаре он тоже уже работает. Поле накрыто двумя пленками, под которыми температура 18-22 градуса тепла. Трава согревается, все нормально. Единственная угроза – природная или температурная аномалия. Вдруг город завалит снегом по колено? Италию вон засыпало…

    – «Спартак» сможет провести предыгровую тренировку на основном поле?

    – Это не рекомендуется. Оргкомитет и структура, проводящая соревнования, смотрят по ситуации. В случае неблагоприятных погодных условий, советуем воздерживаться от проведения занятия на основном газоне накануне игры. Я был на многих чемпионатах мира и Европы, там придерживаются такого же принципа. Ни «Крылья Советов», ни «Спартак» не станут проводить предыгровые тренировки на «Металлурге».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 16:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 27 февраля 2018, 23:05

      катаклизм это завтра +30:-))

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 27 февраля 2018, 16:19

      Остаётся надеется, что из-за подобных решений обойдётся без травм..

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2018, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В футбол можно играть в любую погоду. И пора уже заканчивать эти разговоры о катаклизмах. Сыграть два-три матча в году по морозцу - это даже очень хорошо. Да и болельщики у нас не сахарные, вон рыбаки - в любую погоду удовольствие получают.

      -4
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > APchelov 28 февраля 2018, 15:44

      Вы совсем дурак или прикидываетесь?
      Узнайте у любого врача, об увеличение риска травм в холодную погоду, не говоря уже о возможном воспалении и спазмов бронхов.
      Очевидно ни к медицине, ни к футболу, ни к походам на стадион, Вы, многоуважаемый, отношения не имеете.

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 февраля 2018, 21:55

      из года в год одно и тоже. даже нет смысла это уже обсуждать. Надо просто уже выйти на поле и сыграть... Надеюсь у ребят все получится и мы пройдем в кубке дальше. Вперед Спартак!

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:45

      Жаль игроков,травмы будут неизбежны.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 18:50

      не дай бог травму кто получит или простынут с кого вас дебилов спрашивать за это. ХОТЬ БЫ В ТОТ ДЕНЬ СНЕГОМ ЗАВАЛИЛО ЧТОБЫ ОТМЕНИЛИ МАТЧ

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:49

      теперь понятно чем у нас руководствуются одни составляют так календарь надеясь на авось другие матчи готовы отменять только при конце света а участникам матча и болельщикам остается только выносить это на себе и надеяться что все пройдет не совсем плохо.

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 февраля 2018, 17:40

      Какой катаклизм, по мнению РФС, способен остановить матч Крыльев Советов и Спартака? Ураган, смерч, метеорит, кислотные дожди?

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2018, 17:34

      Ну это же не война что б любую погоду биться,,,,и футболистам опасно играть,,,,спокойно травму получить и нам зрителям не кайф,хожу на стадик всегда с сыном а сейчас как вместе с входом и выходом со стадиона получется 2,5-3 часа при минус 18 ну извольте господа такое зрелище нам не надо

      4
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 26 февраля 2018, 17:04

      играть при таких минусах - это катаклизм ! и все эти оргкомитеты полные катаКЛИЗМЫ

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