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    Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

    Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные игры – 15 марта.

    Первые матчи (указано московское время):

    21:00 «Атлетико»«Локомотив»;

    21:00 ЦСКА«Лион»;

    21:00 «Боруссия»«Зальцбург»;

    21:00 «Милан»«Арсенал»;

    23:05 «Лацио»«Динамо»;

    23:05 «РБ Лейпциг»«Зенит»;

    23:05 «Марсель»«Атлетик»;

    23:05 «Спортинг»«Виктория».

    Ответные матчи:

    19:00 «Локомотив» – «Атлетико» ;

    Обновление на 21:30: на сайте УЕФА изменилось время проведения матча «Локомотив»«Атлетико», изначально было указано, что встреча начнется в 23:05.

    21:00 «Динамо» – «Лацио»;

    21:00 «Зенит» – «РБ Лейцпиг»;

    21:00 «Атлетик» – «Марсель»;

    21:00 «Виктория» – «Спортинг»;

    23:05 «Лион» – ЦСКА;

    23:05 «Зальцбург» – «Боруссия»;

    23:05 «Арсенал» – «Милан».

    Источник: УЕФА

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    23.02.2018 17:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 февраля 2018, 13:56

      Ни члена не понял... А где же Спартак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 12:14

      Две ответные дома -это нормально.

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 23 февраля 2018, 23:03

      ну вот и локо уберут

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 23 февраля 2018, 21:13

      Дальше из наших не пройдет никто.

      0
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > Cupota 23 февраля 2018, 21:57

      Дальше пройдет Зенит. Локо и ЦСКА своих соперников пройти не реально...............Атлетико выносит всех и по праву занимает 2-е место в Испании. Лион тоже не подарок и в чемпе Франции далеко не в оффсайдерах.....

      0
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 23 февраля 2018, 19:32

      Там ошибка, они извинились уже, в 7 вечера будет в Москве

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 23 февраля 2018, 18:56

      мммдяяя...лучше уж междусобойчик выпал .....шансов мало у каждого ...но ВЕРИМ...РОССИЯ вперед...!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:49

      очень плохо что два ответных в 23:05 по Москве(((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 февраля 2018, 18:11

      Вот и сорвался Международный женский день в России. Никаких тебе прогулок под луной и походов в ресторан. Всё внимание мужчин будет приковано к телевизору.

      1
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      Рейтинг: +14

      ЛЕПРИК 23 февраля 2018, 18:08

      Астане скостили

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 23 февраля 2018, 17:53

      прикольно. Во втором часу ночи со стадиона выйду)))

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > ferrum 23 февраля 2018, 18:11

      скорее всего пешком или на троллейбусе, если они будут ещё ходить. Я живу в 20 минутах ходьбы от Черкизово

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > ferrum 23 февраля 2018, 18:20

      УЕФА пофигу)) Там станция МЦК рядом со стадионом, может Локомотив замутит пару поездов, для многих это несколько упростит задачу по возвращению домой

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