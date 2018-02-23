Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные игры – 15 марта.

Первые матчи (указано московское время):

21:00 «Атлетико» – «Локомотив»;

21:00 ЦСКА – «Лион»;

21:00 «Боруссия» – «Зальцбург»;

21:00 «Милан» – «Арсенал»;

23:05 «Лацио» – «Динамо»;

23:05 «РБ Лейпциг» – «Зенит»;

23:05 «Марсель» – «Атлетик»;

23:05 «Спортинг» – «Виктория».

Ответные матчи:

19:00 «Локомотив» – «Атлетико» ;

Обновление на 21:30: на сайте УЕФА изменилось время проведения матча «Локомотив» – «Атлетико», изначально было указано, что встреча начнется в 23:05.

21:00 «Динамо» – «Лацио»;

21:00 «Зенит» – «РБ Лейцпиг»;

21:00 «Атлетик» – «Марсель»;

21:00 «Виктория» – «Спортинг»;

23:05 «Лион» – ЦСКА;

23:05 «Зальцбург» – «Боруссия»;

23:05 «Арсенал» – «Милан».