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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля 2018, 17:37
18

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные игры – 15 марта.

Первые матчи (указано московское время):

21:00 «Атлетико»«Локомотив»;

21:00 ЦСКА«Лион»;

21:00 «Боруссия»«Зальцбург»;

21:00 «Милан»«Арсенал»;

23:05 «Лацио»«Динамо»;

23:05 «РБ Лейпциг»«Зенит»;

23:05 «Марсель»«Атлетик»;

23:05 «Спортинг»«Виктория».

Ответные матчи:

19:00 «Локомотив» – «Атлетико» ;

Обновление на 21:30: на сайте УЕФА изменилось время проведения матча «Локомотив»«Атлетико», изначально было указано, что встреча начнется в 23:05.

21:00 «Динамо» – «Лацио»;

21:00 «Зенит» – «РБ Лейцпиг»;

21:00 «Атлетик» – «Марсель»;

21:00 «Виктория» – «Спортинг»;

23:05 «Лион» – ЦСКА;

23:05 «Зальцбург» – «Боруссия»;

23:05 «Арсенал» – «Милан».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига Европы Локомотив Виктория Динамо К Арсенал Милан Лацио ЦСКА Зенит Атлетик Атлетико Марсель РБ Лейпциг Зальцбург Боруссия Д Лион Спортинг
Комментарии (18)
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Diesel133
1519397355
матч в 23-05 в Москве? Круто, нечего сказать! дебилы
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ЛЕПРИК
1519398503
Астане скостили
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BRO_football
1519398662
Вот и сорвался Международный женский день в России. Никаких тебе прогулок под луной и походов в ресторан. Всё внимание мужчин будет приковано к телевизору.
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OfaZavr
1519400978
очень плохо что два ответных в 23:05 по Москве(((
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каа
1519401409
мммдяяя...лучше уж междусобойчик выпал .....шансов мало у каждого ...но ВЕРИМ...РОССИЯ вперед...!!!
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iluha1907
1519403525
Там ошибка, они извинились уже, в 7 вечера будет в Москве
Ответить
Cupota
1519409599
Дальше из наших не пройдет никто.
Ответить
lihindic
1519416231
ну вот и локо уберут
Ответить
zigbert
1519463675
Две ответные дома -это нормально.
Ответить
Par Mezan
1519556160
Ни члена не понял... А где же Спартак?
Ответить
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