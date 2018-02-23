Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные игры – 15 марта.
Первые матчи (указано московское время):
21:00 «Атлетико» – «Локомотив»;
21:00 «Боруссия» – «Зальцбург»;
23:05 «РБ Лейпциг» – «Зенит»;
23:05 «Спортинг» – «Виктория».
Ответные матчи:
19:00 «Локомотив» – «Атлетико» ;
Обновление на 21:30: на сайте УЕФА изменилось время проведения матча «Локомотив» – «Атлетико», изначально было указано, что встреча начнется в 23:05.
21:00 «Динамо» – «Лацио»;
21:00 «Зенит» – «РБ Лейцпиг»;
21:00 «Атлетик» – «Марсель»;
21:00 «Виктория» – «Спортинг»;
23:05 «Лион» – ЦСКА;
23:05 «Зальцбург» – «Боруссия»;
23:05 «Арсенал» – «Милан».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: УЕФА