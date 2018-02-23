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    «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы; «Локомотив» встретится с «Атлетико»; ЦСКА — с «Лионом»

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В этой стадии турнира примут участие три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

    В 1/8 финала встретятся:

    «Лацио» (Италия) – «Динамо» (Украина);

    «РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия);

    «Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия);

    ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция);

    «Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания);

    «Спортинг» (Португалия) – «Виктория» (Чехия);

    «Боруссия» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия);

    «Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия).

    Клубы, указанные в парах первыми, проводят первый матч дома. Игры пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени.

    Финал состоится 16 мая на стадионе «Стад-де-Лион».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 15:20
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    Комментарии107
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 февраля 2018, 09:58

      Вот это будут игры!

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 февраля 2018, 06:52

      Пипец карочь.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 февраля 2018, 02:25

      Это уже интересно. Ближе к истине , чей чемпионат сильнее

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 24 февраля 2018, 00:44

      Милан Арсенал раньше можно было мечтать о финале лч с этими командами а сейчас 1/8 ле... но все равно хорошие и достойные пары в этом сезоне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 февраля 2018, 22:27

      Тяжелый жребий для всех команд! Вперёд Россия!

      0
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      Рейтинг: +13

      klim1984 23 февраля 2018, 22:26

      Для нас слабых нет никого)))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 февраля 2018, 21:37

      Мне в каждой паре видится достаточно явный фаворит. К сожалению, наших среди них нет. Очень сильные соперники попались, тем более только 1/8.
      Лацио, Лейпциг, Атлетико, Лион, Атлетик, Спортинг, Боруссия, Арсенал.
      В этом году ЛЕ просто огонь.

      1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 23 февраля 2018, 21:36

      Зенит еще как-то может пройти дальше, а остальным капец.

      0
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 23 февраля 2018, 20:44

      Должны пройти все три клуба

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 февраля 2018, 19:57

      Да уж Локо не повезло,,,,вторая команда Испании

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