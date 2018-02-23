«Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы; «Локомотив» встретится с «Атлетико»; ЦСКА — с «Лионом»

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В этой стадии турнира примут участие три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

В 1/8 финала встретятся:

«Лацио» (Италия) – «Динамо» (Украина);

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия);

«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия);

ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция);

«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания);

«Спортинг» (Португалия) – «Виктория» (Чехия);

«Боруссия» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия);

«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия).

Клубы, указанные в парах первыми, проводят первый матч дома. Игры пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени.

Финал состоится 16 мая на стадионе «Стад-де-Лион».