«Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы; «Локомотив» встретится с «Атлетико»; ЦСКА — с «Лионом»

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В этой стадии турнира примут участие три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.
В 1/8 финала встретятся:
«Лацио» (Италия) – «Динамо» (Украина);
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия);
«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия);
ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция);
«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания);
«Спортинг» (Португалия) – «Виктория» (Чехия);
«Боруссия» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия);
«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия).
Клубы, указанные в парах первыми, проводят первый матч дома. Игры пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени.
Финал состоится 16 мая на стадионе «Стад-де-Лион».
Источник: Бомбардир.ру