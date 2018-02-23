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  • «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы; «Локомотив» встретится с «Атлетико»; ЦСКА — с «Лионом»

«Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы; «Локомотив» встретится с «Атлетико»; ЦСКА — с «Лионом»

23 февраля 2018, 15:20
111

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В этой стадии турнира примут участие три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

В 1/8 финала встретятся:

«Лацио» (Италия) – «Динамо» (Украина);

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия);

«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия);

ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция);

«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания);

«Спортинг» (Португалия) – «Виктория» (Чехия);

«Боруссия» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия);

«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия).

Клубы, указанные в парах первыми, проводят первый матч дома. Игры пройдут 8 и 15 марта в 21:00 и 23:05 по московскому времени.

Финал состоится 16 мая на стадионе «Стад-де-Лион».

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив Зенит Атлетик Арсенал Милан Спортинг Марсель РБ Лейпциг Зальцбург ЦСКА Динамо К Виктория Лион Лацио Атлетико Боруссия Д
Комментарии (111)
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порт
1519388216
Удачи всем нашим клубам.
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mdu86
1519388221
Локомотиву досталась на мой взгляд самая сильная команда ЛЕ! Ну что же, отличная возможность проверить свои силы на фоне такого гранда! Удачи Локомотиву! Верим в команду и Юрия Павловича, наверняка Сёмин что-то придумает
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mdu86
1519388286
Желаю всем российским командам выхода в 1/4 ЛЕ!
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Parham
1519388317
А я считаю очень жёстким жребий для российских клубов!!
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+50/-50
1519388405
ЦСКА и Локо под вопросом. У Зины есть шанс. Самая "дикая" пара Милан с Канонирами.
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Ванечка
1519388413
Самый сложный соперник, пожалуй, у "Локо". Но как бы то ни было, верим в наши клубы, и не смотря на то, что у болею за "Зенит" желаю и ЦСКА, и "Локомотиву", и "Зениту" пройти в 1/4!
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алекс88
1519388449
Дааа не слабые сопы нам попались....но если хочешь выиграть придется обыгрывать всех
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I_R_O_N_M_A_N
1519388583
Локо оставил самое хорошее впечатление среди всех наших клубов - будем надеются, что подойдут паровозы к матчам с мадридцами в идеальной форме и дадут им бой - отличная пара на мой взгляд! ЦСКА безусловно нужно прибавлять, чтобы пройти французов, ну а у Зенита на мой взгляд самый неопытный противник, который и так уже можно сказать все цели для себя выполнит - потому питерцы просто должны сыграть в свою силу и все будет хорошо)
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Diesel133
1519388893
это будет славная охота, но для многих она станет последней... а может, и не последней))
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Александр Став
1519389719
болеть буду за всех, но сдаётся мне, что в 1/4 никто не попадёт.
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