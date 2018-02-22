Тренер «Ниццы»: «Нам помешали штанги и перекладины»

Главный тренер французской «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мыслями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против московского «Локомотива» (0:1). Напомним, что россияне прошли дальше.

– Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат. Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов.

– В чем проблема? Вы выбрали не тех игроков, или команда просто оказалась не готова?

– Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать.