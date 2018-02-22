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Тренер «Ниццы»: «Нам помешали штанги и перекладины»

22 февраля 2018, 21:38
21

Главный тренер французской «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мыслями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против московского «Локомотива» (0:1). Напомним, что россияне прошли дальше.

– Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат. Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов.

– В чем проблема? Вы выбрали не тех игроков, или команда просто оказалась не готова?

– Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Ницца Фавр Люсьен
Комментарии (21)
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Serjoga
1519325049
Нужно ворота сделать безразмерными! Тогда отговорки будут другие!
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insider_retro
1519325089
Пока вы только собираетесь стать практичными, Локомотив сегодня уже был прагматичнее!))
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DOCTOR PENALTY
1519325206
На морозе штанги и перекладины расширяются, закон физики, обвести их невозможно.
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Муруал
1519326216
Балотелли ничего сегодня не показал.Удары в перекладину не в счёт.Я считаю,что его грамотно закрыли.Очевидно,Сёмин блестяще разобрал игру и донёс до игроков,как играть против него в частности и в целом против Ниццы.Молодцы!!!Получил удовольствие от просмотра этого матча!
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absent32
1519326414
просто Локо так же крепок как штанги и перекладины, вот и все что могло Ницце помешать!!!
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Антон bx14e
1519327587
Спасибо,Локомотив! Даже Миранчуки замерзли( Зеня и Спартачи,от Вас того же ждем!
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suhoffmonstro
1519327896
А еще Локомотив зачем то вратаря поставил в ворота :)
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OfaZavr
1519371691
во первых если бы да кабы а во вторых плохим танцорам все время что-то мешает)) Локо тоже если бы столько раз в их вратаря не попадал то победил бы 4:0)
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prezent2017
1519382438
А нам - разгильдяйство Миранчуков, что 4 выхода в один на вратаря не реализовали.
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Diesel133
1519383109
А мы должны были в 1-м матче 5-1 выносить вас... Скажите ковачу румынскому спасибо.
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