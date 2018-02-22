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    Тренер «Ниццы»: «Нам помешали штанги и перекладины»

    Главный тренер французской «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мыслями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против московского «Локомотива» (0:1). Напомним, что россияне прошли дальше.

    – Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат. Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов.

    – В чем проблема? Вы выбрали не тех игроков, или команда просто оказалась не готова?

    – Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2018 21:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 февраля 2018, 13:51

      А мы должны были в 1-м матче 5-1 выносить вас... Скажите ковачу румынскому спасибо.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:40

      А нам - разгильдяйство Миранчуков, что 4 выхода в один на вратаря не реализовали.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:41

      во первых если бы да кабы а во вторых плохим танцорам все время что-то мешает)) Локо тоже если бы столько раз в их вратаря не попадал то победил бы 4:0)

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2018, 10:40

      Если бы не штанги и перекладины, то было бы картофельное поле... Привет Люсьену!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 февраля 2018, 08:15

      сегодня смотрел обзор не зная счета волейдольный матч бало все таки набирает форму ему бы в клуб посильнее

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 23 февраля 2018, 05:45

      Да правильно! нафиг эти штанги и перекладины! Мы в детстве парой кирпичей ограничивались - вот те и ворота)))

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 22 февраля 2018, 23:06

      Хреновому танцору все знают, что мешает - "яйца", вот и вам они помешали!!!

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 22:56

      Моменты у Ниццы были,но сегодня был не их день.

      2
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 22 февраля 2018, 22:31

      А еще Локомотив зачем то вратаря поставил в ворота :)

      5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2018, 22:30

      Ворота померяйте рулеткой, как швейцарцы.

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