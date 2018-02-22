Де Росси: «Шахтер» приедет в Рим защищаться и контратаковать»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси остался недоволен тем, как его команда провела второй тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера». Футболист пообещал проанализировать причины такой неубедительной игры во второй половине встречи.

«Мы отлично провели первый тайм, но затем перестали играть в футбол. Нам нужно проанализировать игру и посмотреть, где мы недоработали.

Результат оставляет нам шансы, в Риме будет отличная игра. Они приедут защищаться и контратаковать, так что нам нужно быть начеку», – считает Де Росси.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.