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    Де Росси: «Шахтер» приедет в Рим защищаться и контратаковать»

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси остался недоволен тем, как его команда провела второй тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера». Футболист пообещал проанализировать причины такой неубедительной игры во второй половине встречи.

    «Мы отлично провели первый тайм, но затем перестали играть в футбол. Нам нужно проанализировать игру и посмотреть, где мы недоработали.

    Результат оставляет нам шансы, в Риме будет отличная игра. Они приедут защищаться и контратаковать, так что нам нужно быть начеку», – считает Де Росси.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 23 февраля 2018, 11:17

      Забить парочку и не пропустить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 22 февраля 2018, 14:57

      полуфинал ЛЕ:
      ЦСКА-Локомотив
      Спартак-Зенит
      Матч за Суперкубок УЕФА: Шахтер-Локомотив!)))

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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 февраля 2018, 13:12

      будем верить что у Ромы ничего не выйдет)))

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 февраля 2018, 12:50

      А это как раз то что они умеют лучше всего

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 февраля 2018, 10:50

      Шахтер очень хорошо имеет защищаться! Удачи на выезде!

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan > Dimon013 12 марта 2018, 17:20

      Как паз таки защита- это не наш конек) А вот контратаки- вот это наше все!

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