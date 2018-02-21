Де Росси – перед матчем с «Шахтером»: «Не думаю, что холод будет иметь большое значение»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал об ожиданиях от встречи с «Шахтером» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Для многих из нас это непривычная погода, но я не думаю, что холод будет иметь большое значение. Возможно, возникнут сложности в первые 5-10 минут, пока привыкнем к полю и условиям. Главным фактором станут игровые качества, которые покажут обе команды», – сказал итальянец.

Донецкий клуб примет римский сегодня. Начало встречи в Харькове – в 22:45 по московскому времени.