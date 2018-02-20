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    Пойет – об интересе к Малкому из АПЛ: «Бордо» должен быть готов, ведь рано или поздно он покинет команду»

    Главный тренер «Бордо» Густаво Пойет рассказал, что зимой им удалось сохранить нападающего Малкома, несмотря на предметный интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма».

    При этом специалист не уверен, что бразилец не покинет команду в летнее трансферное окно.

    «Малком необычный игрок, который может решить игру самостоятельно.

    В январе нам пришлось терпеть, потому что он был близок к переезду в АПЛ. «Бордо» должен быть готов, потому что рано или поздно он покинет клуб», – сказал Пойет.

    В нынешнем сезоне Малком провел 28 встреч, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    20.02.2018 12:52
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