Пойет – об интересе к Малкому из АПЛ: «Бордо» должен быть готов, ведь рано или поздно он покинет команду»

Главный тренер «Бордо» Густаво Пойет рассказал, что зимой им удалось сохранить нападающего Малкома, несмотря на предметный интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма».

При этом специалист не уверен, что бразилец не покинет команду в летнее трансферное окно.

«Малком необычный игрок, который может решить игру самостоятельно.

В январе нам пришлось терпеть, потому что он был близок к переезду в АПЛ. «Бордо» должен быть готов, потому что рано или поздно он покинет клуб», – сказал Пойет.

В нынешнем сезоне Малком провел 28 встреч, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.