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    Фабрегас: «Сомневаюсь, что болельщики «Челси» будут освистывать Иньесту»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас не считает, что болельщики его команды негативно относятся к игроку «Барселоны» Андресу Иньесте.

    «Я очень сомневаюсь, что болельщики «Челси» будут освистывать Иньесту на «Стемфорд Бридж», – сказал Фабрегас.

    Напомним, что именно гол Иньесты не позволил «горожанам» выйти в финал Лиги чемпионов в мае 2009 года.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» состоится во вторник, 20 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в столице Каталонии 14 марта.

    Источник: Marca

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    20.02.2018 07:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 февраля 2018, 09:29

      Сеск забыл наверное после этого гола он... еще матч сыграл бридже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 февраля 2018, 07:52

      Лучше освистывать Овребо, он наверняка придет поддержать свой любимый клуб . . .

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