Фабрегас: «Сомневаюсь, что болельщики «Челси» будут освистывать Иньесту»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас не считает, что болельщики его команды негативно относятся к игроку «Барселоны» Андресу Иньесте.

«Я очень сомневаюсь, что болельщики «Челси» будут освистывать Иньесту на «Стемфорд Бридж», – сказал Фабрегас.

Напомним, что именно гол Иньесты не позволил «горожанам» выйти в финал Лиги чемпионов в мае 2009 года.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» состоится во вторник, 20 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в столице Каталонии 14 марта.