Арустамян: «Набиуллин и Оздоев станут игроками «Зенита» в течение нескольких часов»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что игроки «Рубина» Эльмир Набуиллин и Магомед Оздоев уже согласовали все нюансы перехода в «Зенит».

«Буквально в течение нескольких часов должны объявить, что Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев, стали игроками «Зенита». Все нюансы согласованы. Есть пункты, по которым остаются вопросы, но с вероятностью в 95 процентов оба станут игроками «Зенита». Они уже отправились проходить медосмотр для клуба», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать защитника из Серии А.