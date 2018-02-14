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  • Арустамян: «Набиуллин и Оздоев станут игроками «Зенита» в течение нескольких часов»

Арустамян: «Набиуллин и Оздоев станут игроками «Зенита» в течение нескольких часов»

14 февраля 2018, 22:20
16

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что игроки «Рубина» Эльмир Набуиллин и Магомед Оздоев уже согласовали все нюансы перехода в «Зенит».

«Буквально в течение нескольких часов должны объявить, что Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев, стали игроками «Зенита». Все нюансы согласованы. Есть пункты, по которым остаются вопросы, но с вероятностью в 95 процентов оба станут игроками «Зенита». Они уже отправились проходить медосмотр для клуба», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать защитника из Серии А.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир Арустамян Нобель
Комментарии (16)
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Serjoga
1518636334
Это вопрос не усиления Зенита, а ослабления соперников! Зенит хоть таким способом хочет решить "проблемы" Манчини!
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insider_retro
1518636572
Несмотря ни на что, радует приход отечественных игроков! А уж, что им уготовано, - состав, лавка или аренда - того не избежать! Всё таки хочется, что бы все эти и подобные им потуги, дали результат! Результат, который можно у видеть, а не услышать о нём увлекательный рассказ!
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Тraumtanzеr
1518637157
Я думал люди учатся на чужих примерах и ошибках...еще два игрока закончили карьеру футболистов.Помним, скайрим.
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VVM1964
1518639283
" Бабло решет все "
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арейская
1518651074
Набуиллин? Что-то новенькое, и откуда он взялся в "Рубине"?
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арейская
1518651238
Может всё-таки Набиуллин, а не Набуиллин?
Ответить
spaike
1518666731
Я понимаю зачем Зениту нужен Набиуллин. С учетом возраста Жиркова и возможного ухода Кришито Набиуллин пригодится Зениту. Но зачем Оздоев? Он же совсем не уровень Зенита!
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Cherembas
1518678670
привет скамье запасных ,покройтесь пылью там,а сможете ли после скамейки играть на прежднем уровни
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Dimon013
1518679704
Шатова выгнали зачем-то, Оздева берут! ?????
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OfaZavr
1518681333
переход под лозунгом: "Привет лавка!", очень жаль что сделали такой выбор.
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