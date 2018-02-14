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    Арустамян: «Набиуллин и Оздоев станут игроками «Зенита» в течение нескольких часов»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что игроки «Рубина» Эльмир Набуиллин и Магомед Оздоев уже согласовали все нюансы перехода в «Зенит».

    «Буквально в течение нескольких часов должны объявить, что Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев, стали игроками «Зенита». Все нюансы согласованы. Есть пункты, по которым остаются вопросы, но с вероятностью в 95 процентов оба станут игроками «Зенита». Они уже отправились проходить медосмотр для клуба», — сказал Арустамян.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать защитника из Серии А.

    Источник: YouTube

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    14.02.2018 22:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 10:55

      переход под лозунгом: "Привет лавка!", очень жаль что сделали такой выбор.

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 февраля 2018, 10:28

      Шатова выгнали зачем-то, Оздева берут!
      ?????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 февраля 2018, 10:11

      привет скамье запасных ,покройтесь пылью там,а сможете ли после скамейки играть на прежднем уровни

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 февраля 2018, 06:52

      Я понимаю зачем Зениту нужен Набиуллин. С учетом возраста Жиркова и возможного ухода Кришито Набиуллин пригодится Зениту. Но зачем Оздоев? Он же совсем не уровень Зенита!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 февраля 2018, 02:33

      Может всё-таки Набиуллин, а не Набуиллин?




      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 февраля 2018, 02:31

      Набуиллин? Что-то новенькое, и откуда он взялся в "Рубине"?

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 февраля 2018, 00:39

      зенит не респект, так медальки не выигрывают.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 14 февраля 2018, 23:52

      Мда,Набиуллина они давно хотели, а Оздоев то зачем? Ну набрали ещё паспортов, как попросил Манчини (деньги то государственные), только проку не будет ни бомжам, ни игрокам. Рубин только в финансах выиграет долги закрыть.

      0
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      Рейтинг: +61

      BARAB2010 14 февраля 2018, 23:43

      Оздоев в Рубине лавку полирует а в Зените тем более её за столбит.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 февраля 2018, 22:39

      Я думал люди учатся на чужих примерах и ошибках...еще два игрока закончили карьеру футболистов.Помним, скайрим.

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