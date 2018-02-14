Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арустамян: «Зенит» активно ведет переговоры с защитником из Серии А»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с защитником «Сассуоло» Франческо Ачерби.

    «Зенит» близок к тому, чтобы подписать игрока из Серии А. У них есть выбор между Давиде Астори из «Фиорентины» и Франческо Ачерби из «Сассуоло». Насколько мне известно, «Зенит» делает ставку на второго. Он играет во всех матчах за клуб в этом сезоне, играет неплохо.

    Сейчас он очень важный игрок для своей команды и даже привлекается для матчей за сборную Италии. Переговоры ведутся довольно активно между агентом игрока и «Зенитом», — сказал Арустамян.

    Ранее сообщалось, что в санкт-петербургский клуб из «Рубина» перейдут Эльмир Набиуллин и Магомет Оздоев.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 10:38

      да берите обоих и Оздоева с Набиуллиным прихватите, чем больше тем лучше))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      vaenruk 14 февраля 2018, 21:21

      Хоть одно из предсказаний шнобеля сбылось вообще?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11