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  • Арустамян: «Зенит» активно ведет переговоры с защитником из Серии А»

Арустамян: «Зенит» активно ведет переговоры с защитником из Серии А»

14 февраля 2018, 20:13
2

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с защитником «Сассуоло» Франческо Ачерби.

«Зенит» близок к тому, чтобы подписать игрока из Серии А. У них есть выбор между Давиде Астори из «Фиорентины» и Франческо Ачерби из «Сассуоло». Насколько мне известно, «Зенит» делает ставку на второго. Он играет во всех матчах за клуб в этом сезоне, играет неплохо.

Сейчас он очень важный игрок для своей команды и даже привлекается для матчей за сборную Италии. Переговоры ведутся довольно активно между агентом игрока и «Зенитом», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что в санкт-петербургский клуб из «Рубина» перейдут Эльмир Набиуллин и Магомет Оздоев.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сассуоло Фиорентина Астори Давиде Ачерби Франческо Арустамян Нобель
Комментарии (2)
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vaenruk
1518632514
Хоть одно из предсказаний шнобеля сбылось вообще?
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OfaZavr
1518680334
да берите обоих и Оздоева с Набиуллиным прихватите, чем больше тем лучше))
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