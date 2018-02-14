Арустамян: «Зенит» активно ведет переговоры с защитником из Серии А»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с защитником «Сассуоло» Франческо Ачерби.

«Зенит» близок к тому, чтобы подписать игрока из Серии А. У них есть выбор между Давиде Астори из «Фиорентины» и Франческо Ачерби из «Сассуоло». Насколько мне известно, «Зенит» делает ставку на второго. Он играет во всех матчах за клуб в этом сезоне, играет неплохо.

Сейчас он очень важный игрок для своей команды и даже привлекается для матчей за сборную Италии. Переговоры ведутся довольно активно между агентом игрока и «Зенитом», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что в санкт-петербургский клуб из «Рубина» перейдут Эльмир Набиуллин и Магомет Оздоев.