Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арустамян: «Оздоев и Набиуллин пройдут медосмотр для «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал переход Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина из «Рубина» в «Зенит».

    «Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенит», – сообщил Арустамян через Telegram.

    По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб выиграл борьбу за Набиуллина у «Спартака».

    Ранее агент 22-летнего защитника Томас Цорн сказал, что его клиентом интересуются не только клубы РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 14 февраля 2018, 23:18

      3.14zдец ребятам. На их футбольном будущем можно ставить жирный крест. Год-два на лавке и в ссылку - куда нибудь в Тосно, Арсенал и далее (см. карту). А Зенит тем временем аргентинцев поменяет на бразильцев (испанцев, итальянцев...).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 14 февраля 2018, 20:43

      У москвичей бомбит, значит трансфер сверхудачный)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:36

      ну прощайте перспективные игроки, следующий шаг видимо будет аренда в тульский Арсенал через сезон-другой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      9зверь9 14 февраля 2018, 17:02

      Что-то подсказывает, что утятина какая-то!лишь какие новости написать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2018, 16:01

      Они своими приобретениями только хуже сами себе делают.Три состава - один в аренде,другой на скамейке.Милан и др клубы претендующие на приставку супер в начале 90 тоже трясли мошной и покупали всех кого могли,а КЧ выигрывали Црвена звезда и Марсель.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 14 февраля 2018, 15:41

      Что до Оздоева, то шанс свой он получит. Неуверенная игра Краневиттера, показанная осенью, даст шасн молодому полузащитнику закрепиться в основе, как это сделал Кузяев. Все будет зависить от него самого, не будет стараться - повторит судьбу Рязанцева и Юсупова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 14 февраля 2018, 15:39

      Хорошие новости. Жирков уже не молод, а Кришито летом уходит. Набиуллин достойно закроет левый фланг защиты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 14 февраля 2018, 15:09

      из за этих денег люди теряют рассудки, в Спартаке он точно игрок основы, а в Зените большая вероятность полировщик скамьи, за то при деньгах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 14:23

      Было бы интересно узнать сумму отступных.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 февраля 2018, 14:22

      это означает что Манчини летом уйдёт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11