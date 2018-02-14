Арустамян: «Оздоев и Набиуллин пройдут медосмотр для «Зенита»

3.14zдец ребятам. На их футбольном будущем можно ставить жирный крест. Год-два на лавке и в ссылку - куда нибудь в Тосно, Арсенал и далее (см. карту). А Зенит тем временем аргентинцев поменяет на бразильцев (испанцев, итальянцев...).
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал переход Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина из «Рубина» в «Зенит».
«Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенит», – сообщил Арустамян через Telegram.
По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб выиграл борьбу за Набиуллина у «Спартака».
Ранее агент 22-летнего защитника Томас Цорн сказал, что его клиентом интересуются не только клубы РФПЛ.