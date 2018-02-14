Арустамян: «Оздоев и Набиуллин пройдут медосмотр для «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал переход Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина из «Рубина» в «Зенит».

«Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенит», – сообщил Арустамян через Telegram.

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб выиграл борьбу за Набиуллина у «Спартака».

Ранее агент 22-летнего защитника Томас Цорн сказал, что его клиентом интересуются не только клубы РФПЛ.