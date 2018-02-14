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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» перехватил Набиуллина у «Спартака»

    «Зенит» договорился с «Рубином» о переходе крайнего защитника Эльмира Набиуллина. Ожидается, что клубы объявят о трансфере в ближайшее время.

    Согласно источнику, петербургский клуб опередил в борьбе за 22-летнего футболиста «Спартак». Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что московский клуб только интересовался Набиуллиным, но не вел переговоров с «Рубином».

    Набиуллин является воспитанником казанского клуба и подписал взрослый контракт в январе 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах команды Курбана Бердыева и отметился одним голом.

    После 20 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2018 12:24
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 февраля 2018, 00:15

      есть 20-30 игроков с паспортом России, которые плавно ходят переходят в разные клубы из-за лимита!! вот еще один протиратель шорт будет

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2018, 20:14

      Эльмир ты сделаешь самую глупую ошибку в своей жизни ещё не раз проклинать будешь что окунулся в это болото

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 февраля 2018, 19:03

      Писец. Очередной проигрыш нашей селекции... А ведь нам он был намного нужнее!!!

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 февраля 2018, 18:57

      ПЕРЕХВАТИЛ

      БОЖЕ КАКОЙ СУПЕР ФУТБОЛИСТ

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 14 февраля 2018, 18:49

      Удачи на скамейке ! )))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:29

      как всегда пусть лучше на лавке сгниет но конкуренту не достанется.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 17:55

      Человек всегда ищет где лучше! Ну наверное он решил что в Зените ему будет лучше! Пусть попробует!!!

      2
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 14 февраля 2018, 17:06

      Неплохо!

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      Рейтинг: +320

      ваавва 14 февраля 2018, 16:53

      Ну если Спартак только интересовался, значит он не номер 1 в шорт листе Спартака!!!

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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 февраля 2018, 15:57

      Хорошие новости. Жирков уже не молод, а Кришито летом уходит. Набиуллин достойно закроет левый фланг защиты.

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