«Спорт-Экспресс»: «Зенит» перехватил Набиуллина у «Спартака»

«Зенит» договорился с «Рубином» о переходе крайнего защитника Эльмира Набиуллина. Ожидается, что клубы объявят о трансфере в ближайшее время.

Согласно источнику, петербургский клуб опередил в борьбе за 22-летнего футболиста «Спартак». Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что московский клуб только интересовался Набиуллиным, но не вел переговоров с «Рубином».

Набиуллин является воспитанником казанского клуба и подписал взрослый контракт в январе 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах команды Курбана Бердыева и отметился одним голом.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.