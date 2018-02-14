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  • «Спорт-Экспресс»: «Зенит» перехватил Набиуллина у «Спартака»

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» перехватил Набиуллина у «Спартака»

14 февраля 2018, 12:24
41

«Зенит» договорился с «Рубином» о переходе крайнего защитника Эльмира Набиуллина. Ожидается, что клубы объявят о трансфере в ближайшее время.

Согласно источнику, петербургский клуб опередил в борьбе за 22-летнего футболиста «Спартак». Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что московский клуб только интересовался Набиуллиным, но не вел переговоров с «Рубином».

Набиуллин является воспитанником казанского клуба и подписал взрослый контракт в январе 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах команды Курбана Бердыева и отметился одним голом.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рубин Набиуллин Эльмир
Комментарии (41)
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Бабушка Зильзиля
1518601262
Он летел возле границы "Спартака" а штурмовой отряд бакланов перехватил его!
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BANNIKOV1970
1518601369
ещё один по стопам дзюбы и компании
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Asbjorn
1518601418
Добро пожаловать на лавку
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oyabun
1518601699
Как раз место Новосельцева на скамеечке освободилось. А это нехорошо - отполированность исчезнет. Вэлкам! Занимай пока не остыло. А еще возможен вариант - Зенит его купит, но оставит в аренде там же в Рубине минимум до конца сезона. Главное же чтобы Спартаку не достался.
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movie
1518601769
Ту туда, то сюда, вот шалава. Раз так, в Зените ему самое место
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Диктор
1518602172
Слава Богу ,что отвел его от Спартака-человек ставящий кошелек выше команды-пользы бы ей не принес бы.А так он выбрал скамейку.
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Чикомас
1518602353
Ежели бы зенит выиграл у кого ни будь...а то "перехватил". В " перехватах" ему нет равных...
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Dgad
1518602450
Очередной игрок загубит свою карьеру погнавшись за деньгами.
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zigbert
1518602740
Если это на самом деле,то Набиуллин принял не дальновидное решение.
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insider_retro
1518603063
Из-за паузы в футболе, даже такая новость уже несколько дней не покидает новостные ленты! Кто более настойчив, тот и перехватывает! Многое решает инициатива и ресурсы!
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