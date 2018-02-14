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Агент: «Набиуллиным интересуются не только клубы РФПЛ»

14 февраля 2018, 13:01
15

Томас Цорн, агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, поделился мнением о перспективах своего клиента.

«На мой взгляд, Набиуллин должен в ближайшем будущем сделать следующий шаг в карьере.

На данный момент он игрок «Рубина», но Эльмир в фокусе многих клубов и не только в РФПЛ.

Играя в топ-клубе РФПЛ, у Эльмира есть все данные, чтобы стать стабильным игроком сборной России.

Мастерства у него для этого достаточно: он быстрый и техничный игрок, способен обыграть соперника один в один, успеть помочь в обороне. У него есть все качества современного крайнего защитника», – сказал Цорн.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Зенит» выиграл борьбу за 22-летнего футболиста у «Спартака».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Спартак Набиуллин Эльмир
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1518603422
Через 3-4 месяца в Зените от качеств современного крайнего защитника не останется и следа.
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вместе с ЦСКА
1518603642
а также клубы Узбекистана, Монголии и Таджикистана
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simoron81
1518606313
цену набивает агенты
Ответить
InterMilLano1908
1518610487
Набивают цену ибо если был бы интерес то уже бы о нем знали....максимум клубы польши или сербии
Ответить
zico2205
1518612060
Что они такого выдающегося у него увидели??? Будет полировать питерскую скамеечку...
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CSKA471
1518612465
...а также клубы ПФЛ
Ответить
Отчаянный Пердун
1518615540
и будет он полировать скамейку. жаль парня, перспективный был.
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mihail200606
1518615623
А еще откуда? Фнл? Кфк?
Ответить
серега кашин
1518615964
в зените российские игроки постепенно деградируют и его это же ждет
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erma
1518618997
Жаль парня. Его ждет судьба Бухарова, Могилевца и других. Зениту он не нужен, главная задача - чтобы не достался Спартаку. Этот зенитовский пылесос уже натурально начинает раздражать.
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