Агент: «Набиуллиным интересуются не только клубы РФПЛ»

Томас Цорн, агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, поделился мнением о перспективах своего клиента.

«На мой взгляд, Набиуллин должен в ближайшем будущем сделать следующий шаг в карьере.

На данный момент он игрок «Рубина», но Эльмир в фокусе многих клубов и не только в РФПЛ.

Играя в топ-клубе РФПЛ, у Эльмира есть все данные, чтобы стать стабильным игроком сборной России.

Мастерства у него для этого достаточно: он быстрый и техничный игрок, способен обыграть соперника один в один, успеть помочь в обороне. У него есть все качества современного крайнего защитника», – сказал Цорн.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Зенит» выиграл борьбу за 22-летнего футболиста у «Спартака».