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    Агент: «Набиуллиным интересуются не только клубы РФПЛ»

    Томас Цорн, агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, поделился мнением о перспективах своего клиента.

    «На мой взгляд, Набиуллин должен в ближайшем будущем сделать следующий шаг в карьере.

    На данный момент он игрок «Рубина», но Эльмир в фокусе многих клубов и не только в РФПЛ.

    Играя в топ-клубе РФПЛ, у Эльмира есть все данные, чтобы стать стабильным игроком сборной России.

    Мастерства у него для этого достаточно: он быстрый и техничный игрок, способен обыграть соперника один в один, успеть помочь в обороне. У него есть все качества современного крайнего защитника», – сказал Цорн.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Зенит» выиграл борьбу за 22-летнего футболиста у «Спартака».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    14.02.2018 13:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 февраля 2018, 05:02

      каждый торгаш хвалит свой товар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 февраля 2018, 18:55

      Но и конечно же ФНЛ лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:33

      если правда в Зеню перейдет то собственноручно продал свою карьеру за жирный контракт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 февраля 2018, 18:13

      интересуются зарубежные клубы? А в итоге перейдет в один из российских и будет просто денежку заколачивать за "ничегонеделание"

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 17:59

      Ну раз он в Зенит перешел, значит эти клубы были уровня Пахтакора, не в обиду узбекам!!!

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 февраля 2018, 17:36

      Жаль парня. Его ждет судьба Бухарова, Могилевца и других. Зениту он не нужен, главная задача - чтобы не достался Спартаку. Этот зенитовский пылесос уже натурально начинает раздражать.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 февраля 2018, 16:46

      в зените российские игроки постепенно деградируют и его это же ждет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 февраля 2018, 16:40

      А еще откуда? Фнл? Кфк?

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 февраля 2018, 16:39

      и будет он полировать скамейку. жаль парня, перспективный был.

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 февраля 2018, 15:47

      ...а также клубы ПФЛ

      1
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