Эмери считает «Реал» лучшей командой в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился своими ожиданиями от предстоящего первого матча в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский специалист отметил, что полностью уверен в игроках парижского клуба.

«Мы тренировались перед матчем в Париже, но мы делали так на протяжении всего турнира. Предпочитаем атмосферу уединения у себя дома. Предстоящая игра дает нам отличный шанс. Мы хотим продолжать расти, и теперь нас ждут матчи плей-офф против чемпионов Европы, 11-кратных чемпионов. Так что это хороший шанс показать, кто мы, что из себя представляем и чего хотим добиться.

Нам противостоит рекордсмен этого турнира. Исторически «Реал» – лучшая команда в Лиге чемпионов. Мы уважаем как игроков «Реала», так и мадридский коллектив в целом. Уверен, мои футболисты смогут проявить свои сильные качества. Мы готовы выиграть этот матч.

Я буду наслаждаться этим матчем. Полностью уверен в своей команде. Нам будет тяжело, но я надеюсь, что мы сможем показать всю силу нашей команды, преодолев давление.

Этот матч пройдет в подходящее для нас время, поскольку сейчас мы полны решимости сделать следующий шаг вперед. И сейчас у нас есть возможность это доказать. Всегда приятно сыграть с сильным соперником, а сейчас нам будет противостоять действующий чемпион. Сильнее соперника не придумать.

Ожидаю очень интенсивного поединка. Встречаются две команды, наполненные игроками мирового класса, каждый из которых может решить судьбу встречи. Нас ждет большая игра, и нам необходимо выходить на новый уровень.

Лига чемпионов – уникальна, выиграть ее сложнее всего. Я переехал в Париж ради таких матчей: чтобы проходить дальше, играть и доказывать свой класс в поединках с сильнейшими футболистами мира. Именно это мы и сделаем. Я всегда хотел наслаждаться такими играми. Не сомневаюсь, что завтра мы сможем себя проявить.

Ожидаю, что завтра «Реал» выставит сильнейший состав, который будет очень силен. Это «Реал», они выберут ту команду, которая, по их мнению, сможет выиграть матч. Возможно, трио BBC начнет матч с первых минут, а возможно, в какой-то момент игры оно будет на поле не в полном составе», – считает Эмери.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в среду, 14 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.