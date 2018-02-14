Защитник «ПСЖ» Маркиньос: «В Лиге чемпионов наступает жаркая пора»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос призвал партнеров по команде сосредоточиться на своей игре в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Бразилец уверен, что в главном европейском клубном турнире наступает жаркая пора.

«Два прошлогодних матча с «Барселоной» – это, возможно, наш худший и наш лучший матч за весь сезон. Нужно вспомнить те уроки и сделать все, чтобы подобное не случилось вновь. Надо думать в первую очередь о своей игре, о том, что мы сможем делать на поле соперника.

Завтра мы должны на совесть отработать в защите всей командой. Все 90 минут нужно быть единым организмом: в атаке, полузащите и обороне. Это упростит нашу задачу. Они будут опасаться нашего нападения.

Для меня это отличная возможность сыграть на потрясающем стадионе. «Бернабеу», 1/8 финала, в соперниках – один из лучших клубов мира и действующий чемпион. Я хочу показать, на что я способен. Я много и упорно работал ради таких моментов карьеры.

Это две отличные команды, которые верят в себя и думают только о своей игре. Мы полны решимости пройти дальше. Началась «хорошая стадия» сезона. В конце концов, это бизнес, если хотите. В Лиге чемпионов наступает жаркая пора, когда решается все. Это лучшее время в сезоне.

С каждым днем, с каждым матчем, с каждым сезоном мы приближаемся к своей цели, и это то, что мы хотим сделать завтра», – сказал бразилец.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в среду, 14 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.