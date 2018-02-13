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    Экс-хавбек ЦСКА Красич: «Армейцы в первом матче сыграли лучше «Црвены Звезды»

    Бывший футболист московского ЦСКА Милош Красич прокомментировал исход первого матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА (0:0). Серб считает, что россияне сыграли лучше.

    «ЦСКА играл лучше, чем «Црвена Звезда», и создал много хороших моментов. Когда «Црвену» так поддерживают болельщики, они показывают интересную игру. До этого матча мы видели, как команда проводила хорошие встречи на групповой стадии.

    Исход 0:0 опасен для обеих команд. Теперь все будет решаться в московском матче. И ЦСКА, и «Црвена Звезда» будут биться за результат.

    Понтус Вернблум – универсальный игрок. Думаю, каждый тренер хотел бы такого в команду. Отметил бы Константина Кучаева. Он еще очень молодой игрок, но главный совет для него – не бояться принимать мяч и идти в обыгрыш. Хорошо сыграл, впереди у него большая и хорошая карьера», – сказал Красич.

    Хавбек выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 годы. В составе москвичей серб выиграл Кубок УЕФА, дважды стал чемпионом России, по четыре раза взял Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.02.2018 23:15
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