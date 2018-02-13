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    Кьеллини: «Я не смогу остановить Кейна в одиночку, я не настолько самонадеян»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» поделился мнением о предстоящей игре и о нападающем «шпор» Гарри Кейне.

    «Я думаю, что не смогу остановить Кейна самостоятельно, один на один. Это практически невозможно, я не настолько самонадеян.

    Надеюсь, что игроки «Ювентуса» смогут остановить «Тоттенхэм». Столкновения один в один важны, но вся команда должна сделать все возможное, чтобы ограничить не только Кейна.

    Мы должны думать о «Тоттенхэме», не как о Кейне, а как о целой команде. Завтра будет очень сложная игра, это раунд на вылет, и мы не можем дождаться матча.

    Наша главная задача – не пропустить, но это будет нелегко, потому что «Тоттенхэм» забивает много голов и в его составе много сильных нападавших. Поэтому мы постараемся остановить их всей командой.

    Мы можем выиграть несколько дуэлей один в один, но команда – это то, что позволяет нам добиться больших успехов, сыграть много матчей.

    Чем меньше места мы им дадим, тем лучше. У них различные характеристики. Мы знаем этих игроков, не раз видели их в деле, а также играли против некоторых из них.

    «Тоттенхэм» достиг нынешнего уровня неслучайно. Я помню его большую победу над «Челси» в прошлом году, которой они добились. Они много росли и много развивались.

    Сегодня мы хотим сделать все возможное с большим уважением и покорностью, осознавая, что это первый шаг на пути, который, я надеюсь, приведет нас в Киев в мае», – сказал Кьеллини.

    Матч «Ювентус» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    13.02.2018 13:20
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