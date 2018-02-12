Покеттино: «Дибала, как Месси, Роналду или Неймар, делает игру «Ювентуса» разносторонней»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» оценил значимость нападающего Пауло Дибалы для туринского клуба.

Форвард может пропустить игру из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Встреча пройдет 13 февраля в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Это великолепный игрок, и без него «Юве», конечно, выглядит чуть иначе. Как Месси, Криштиану или Неймар, Дибала делает игру команды разносторонней. Естественно, у «Юве» множество вариантов, кем его заменить. Бернардески, например», – сказал Покеттино.