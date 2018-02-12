Покеттино хочет, чтобы Дибала сыграл против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сыграет против его команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, Дибала успеет восстановиться к нашему матчу. Надеюсь, что так и будет, ведь всегда приятно играть против лучших в мире. А я отношу Дибалу к таковым, потому что у него особый талант.

Да, такие футболисты всегда доставляют сопернику дополнительные проблемы, но все мы хотели бы увидеть его на поле», – сказал Покеттино.

Напомним, что аргентинский футболист восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Первая игра между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» состоится 13 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.