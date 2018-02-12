Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино хочет, чтобы Дибала сыграл против «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сыграет против его команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Думаю, Дибала успеет восстановиться к нашему матчу. Надеюсь, что так и будет, ведь всегда приятно играть против лучших в мире. А я отношу Дибалу к таковым, потому что у него особый талант.

    Да, такие футболисты всегда доставляют сопернику дополнительные проблемы, но все мы хотели бы увидеть его на поле», – сказал Покеттино.

    Напомним, что аргентинский футболист восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Первая игра между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» состоится 13 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      roma1984007 12 февраля 2018, 08:04

      Риск дело благородное

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11