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    Пулишич: «Все понимают, к какому типу людей относится Обамеянг»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич встал на защиту бывшего нападающего своей команды Пьер-Эмерика Обамеянга. Напомним, габонец со скандалом перешел в зимнее трансферное окно в лондонский «Арсенал».

    «Думаю, все понимают, к какому типу людей относится Обамеянг. Но не все люди знают, какой отличный характер у него, как он заботится об окружающих и насколько трудолюбив.

    Лично мне он очень помог прогрессировать в «Боруссии». Обамеянг – замечательный человек», – приводит слова Пулишича ESPN.

    Перед своим уходом в «Арсенал» Обамеянг бойкотировал тренировки команды, чтобы добиться трансфера в британский клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 08:30
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