Пулишич: «Все понимают, к какому типу людей относится Обамеянг»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич встал на защиту бывшего нападающего своей команды Пьер-Эмерика Обамеянга. Напомним, габонец со скандалом перешел в зимнее трансферное окно в лондонский «Арсенал».

«Думаю, все понимают, к какому типу людей относится Обамеянг. Но не все люди знают, какой отличный характер у него, как он заботится об окружающих и насколько трудолюбив.

Лично мне он очень помог прогрессировать в «Боруссии». Обамеянг – замечательный человек», – приводит слова Пулишича ESPN.

Перед своим уходом в «Арсенал» Обамеянг бойкотировал тренировки команды, чтобы добиться трансфера в британский клуб.