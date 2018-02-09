Фанаты «Валенсии» напали на автобус «Барселоны» после вылета из Кубка Испании

чепушили не смогли смериться с тем что валенсия уже не вывозит во второй части сезона !
Фанаты «Валенсии» остались недовольны вылетом своей команды из Кубка Испании после поражения в ответном полуфинальном матче от «Барселоны». После завершения игры болельщики закидали автобус каталонцев камнями и пустыми бутылками.
Никто из представителей гостей не пострадал, хотя один из брошенных камней разбил стекло в автобусе. Полиция окружила транспортное средство и сопроводила его до аэропорта.
Кроме того, фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии и Жерара Пике, а также оскорбляли защитника Самуэля Умтити на расовой основе.
Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.
| The Barça bus. pic.twitter.com/IZxU8jOA45— BarcaSpiral (@BarcaSpiral_) 8 февраля 2018 г.