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    Фанаты «Валенсии» напали на автобус «Барселоны» после вылета из Кубка Испании

    Фанаты «Валенсии» остались недовольны вылетом своей команды из Кубка Испании после поражения в ответном полуфинальном матче от «Барселоны». После завершения игры болельщики закидали автобус каталонцев камнями и пустыми бутылками.

    Никто из представителей гостей не пострадал, хотя один из брошенных камней разбил стекло в автобусе. Полиция окружила транспортное средство и сопроводила его до аэропорта.

    Кроме того, фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии и Жерара Пике, а также оскорбляли защитника Самуэля Умтити на расовой основе.

    Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 08:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2018, 12:47

      чепушили не смогли смериться с тем что валенсия уже не вывозит во второй части сезона !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 февраля 2018, 12:38

      Да у них там напряженка внутри страны на фоне сепаратистских настроений, Барселона и Пике теперь для всех как тряпка для быка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 февраля 2018, 11:29

      Ой идиоты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 февраля 2018, 11:13

      *******. Проигрывать надо уметь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 9 февраля 2018, 09:33

      Пьяное быдло !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 09:30

      В таких случая, надо, пожалуй, не автобус окружать и сопровождать!
      А окружать злобствующих хулиганов, которые создают угрозу здоровью спортсменов и наносят материальный ущерб!
      Как правило, тесное общение с тонизирующими средствами полиции, успокаивают самых буйных!))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 февраля 2018, 09:19

      Дэбилу,всё равно ведь не полегчало

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 08:14

      И автобус заплакал......

      0
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