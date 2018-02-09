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  • Фанаты «Валенсии» напали на автобус «Барселоны» после вылета из Кубка Испании

Фанаты «Валенсии» напали на автобус «Барселоны» после вылета из Кубка Испании

9 февраля 2018, 08:06
8

Фанаты «Валенсии» остались недовольны вылетом своей команды из Кубка Испании после поражения в ответном полуфинальном матче от «Барселоны». После завершения игры болельщики закидали автобус каталонцев камнями и пустыми бутылками.

Никто из представителей гостей не пострадал, хотя один из брошенных камней разбил стекло в автобусе. Полиция окружила транспортное средство и сопроводила его до аэропорта.

Кроме того, фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии и Жерара Пике, а также оскорбляли защитника Самуэля Умтити на расовой основе.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Валенсия Барселона Пике Жерар Умтити Самуэль
Комментарии (8)
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Axe111
1518153253
И автобус заплакал......
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сапёр75
1518157147
Дэбилу,всё равно ведь не полегчало
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insider_retro
1518157848
В таких случая, надо, пожалуй, не автобус окружать и сопровождать! А окружать злобствующих хулиганов, которые создают угрозу здоровью спортсменов и наносят материальный ущерб! Как правило, тесное общение с тонизирующими средствами полиции, успокаивают самых буйных!))
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Шумаххер
1518158007
Пьяное быдло !!!
Ответить
Sterh
1518164009
*******. Проигрывать надо уметь.
Ответить
Жёлто-синий
1518164982
Ой идиоты
Ответить
Danish Dynamite
1518169127
Да у них там напряженка внутри страны на фоне сепаратистских настроений, Барселона и Пике теперь для всех как тряпка для быка...
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dinar7777dinar
1518169637
чепушили не смогли смериться с тем что валенсия уже не вывозит во второй части сезона !
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