Монтелла стал третьим итальянским тренером, вышедшим в финал Кубка Испании

Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречались «Севилья» и «Леганес». Встреча завершилась со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

Благодаря этому результату Винченцо Монтелла стал третьим итальянским тренером, вышедшим со своей командой в финал Кубка Испании. До него это делал Карло Анчелотти («Реал»), который выигрывал турнир в 2014 году, а также Клаудио Раньери («Валенсия») – в 1999-м.

В текущем розыгрыше турнира команда Винченцо Монтеллы встретится с победителем пары «Барселона» – «Валенсия», чем первый матч завершился со счетом 1:0.