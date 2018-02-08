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    Монтелла стал третьим итальянским тренером, вышедшим в финал Кубка Испании

    Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречались «Севилья» и «Леганес». Встреча завершилась со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

    Благодаря этому результату Винченцо Монтелла стал третьим итальянским тренером, вышедшим со своей командой в финал Кубка Испании. До него это делал Карло Анчелотти («Реал»), который выигрывал турнир в 2014 году, а также Клаудио Раньери («Валенсия») – в 1999-м.

    В текущем розыгрыше турнира команда Винченцо Монтеллы встретится с победителем пары «Барселона»«Валенсия», чем первый матч завершился со счетом 1:0.

    Источник: Opta

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    08.02.2018 09:16
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