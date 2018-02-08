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  • Кьеллини: «Гвардиола уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»

Кьеллини: «Гвардиола уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»

8 февраля 2018, 07:41
19

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола своими методами заметно повлиял на современный итальянский футбол.

«Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет. Наши тренеры пытались скопировать его игру, но они не смогли достичь такого результата.

В эти 10 лет мы не увидели новых хороших защитников, кроме Бонуччи. Остается надеяться, что непопадание на чемпионат мира-2018 откроет всем нам глаза на эту проблему.

Конте? Это настоящий лидер. Он уникальный и сделал хорошую работу с «Ювентусом» и в сборной Италии. Для меня он один из лучших, он создает уникальную атмосферу вокруг команды», – сказал Кьеллини.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в Россию, проиграв в стыковых матчах сборной Швеции по сумме двух встреч.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Италия. Серия А Ювентус Италия Кьеллини Джорджо Бонуччи Леонардо Гвардиола Хосеп Конте Антонио
Комментарии (19)
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Михаил_Боярский
1518065896
ой бонуччи так себе игрочишка. мы уже поняли.
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coocoo
1518066894
Каким образом Гвардиола мог повлиять на воспитание молодого поколения итальянских защитников?
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Томь вперёд
1518068327
Что за бред!?!?! Пеп даже никогда не работал в Италии! А то, что у вас не получается - ваши проблемы!
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овертайм
1518070701
это не пеп виноват, а тупые итальянцы, которые пытались привить футбол этого трениришки, который заходит только там, где уже все готово, а нового он ничего придумать не может) нет плана Б)
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ron 80
1518071180
Кьеллини имел ввиду , что итальянские автобусы против команд Гвардиолы уже не катят....А итальяшки по другому играть не могут...Но тут ещё один герой имеется, который приложил руку к гибели итальянского футбола , который сейчас успешно тянет ко дну Великий М.Ю.....КТО ОН....???? Правильно ....МАУРИНЬЮ.....
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Garrincha58
1518074283
Кьеллини доигрался, видимо мяч столько раз отбил головой что что то в голове стало не так
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zigbert
1518085097
Не знаю как Гвардиола повлиял на итальянский футбол,но свою философию футбола он внедрил в команды,которыми он руководил,показав футбол будущего,без преувеличения.
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sachsen-leipzig
1518093664
Я знаю в чем проблема в бонучи , он на теюренировке не умеет играть в пас только по ногам заезжает ))
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Tostao
1518116650
Странно, что обвиняют Гвардиолу, а не Путина.)))
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dinar7777dinar
1518988423
что там итальянские тренеры пытались внести игру тактику как у гвардиолы? лучший итальянский клуб италии это жалкий автобус ! кьеллини кусок походу головой стукнулся случайно раз 10 ! мозгов ноль !
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