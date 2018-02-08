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    Кьеллини: «Гвардиола уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»

    Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола своими методами заметно повлиял на современный итальянский футбол.

    «Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет. Наши тренеры пытались скопировать его игру, но они не смогли достичь такого результата.

    В эти 10 лет мы не увидели новых хороших защитников, кроме Бонуччи. Остается надеяться, что непопадание на чемпионат мира-2018 откроет всем нам глаза на эту проблему.

    Конте? Это настоящий лидер. Он уникальный и сделал хорошую работу с «Ювентусом» и в сборной Италии. Для меня он один из лучших, он создает уникальную атмосферу вокруг команды», – сказал Кьеллини.

    Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в Россию, проиграв в стыковых матчах сборной Швеции по сумме двух встреч.

    Источник: Daily Mail

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    08.02.2018 07:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 февраля 2018, 00:13

      что там итальянские тренеры пытались внести игру тактику как у гвардиолы? лучший итальянский клуб италии это жалкий автобус ! кьеллини кусок походу головой стукнулся случайно раз 10 ! мозгов ноль !

      -1
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 9 февраля 2018, 19:10

      ....чушь какая то!!!....а в смерти кеннеди гвардиола не виноват?

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 февраля 2018, 22:04

      Странно, что обвиняют Гвардиолу, а не Путина.)))

      -1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 8 февраля 2018, 15:41

      Я знаю в чем проблема в бонучи , он на теюренировке не умеет играть в пас только по ногам заезжает ))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 февраля 2018, 13:36

      За уши притянуто это все... У итальянских тренеров своя голова должна быть че и как им делать..

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 13:18

      Не знаю как Гвардиола повлиял на итальянский футбол,но свою философию футбола он внедрил в команды,которыми он руководил,показав футбол будущего,без преувеличения.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 февраля 2018, 12:36

      Получается,что Гвардиола настолько силен,что мог за две пятилетки уничтожить футбол целой страны? Нет ,ребята,ищите все причины в себе!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 февраля 2018, 12:35

      Чушь какую-то несет...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2018, 10:18

      Кьеллини доигрался, видимо мяч столько раз отбил головой что что то в голове стало не так

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 8 февраля 2018, 09:44

      старые стали вот и не тянут

      0
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