Кьеллини: «Гвардиола уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола своими методами заметно повлиял на современный итальянский футбол.

«Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет. Наши тренеры пытались скопировать его игру, но они не смогли достичь такого результата.

В эти 10 лет мы не увидели новых хороших защитников, кроме Бонуччи. Остается надеяться, что непопадание на чемпионат мира-2018 откроет всем нам глаза на эту проблему.

Конте? Это настоящий лидер. Он уникальный и сделал хорошую работу с «Ювентусом» и в сборной Италии. Для меня он один из лучших, он создает уникальную атмосферу вокруг команды», – сказал Кьеллини.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в Россию, проиграв в стыковых матчах сборной Швеции по сумме двух встреч.