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    Ройс сыграет с «Гамбургом» после восьмимесячного восстановления от травмы

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс готов вернуться на поле, сообщает Ruhr Nachrichten. Футболист на протяжении восьми месяцев восстанавливался после травмы задней крестообразной связки правого колена.

    Возвращение Ройса на поле может состояться в игре против «Гамбурга». Напомним, что в конце января футболист вернулся к тренировкам при полных нагрузках.

    Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Гамбург» состоится в субботу, 10 февраля, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 8 февраля 2018, 09:21

      Может еще подождать ?) опять сломают и усе

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