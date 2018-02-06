Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хайнкес считает, что Салихамиджич поможет «Баварии» с процессом омоложения

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес отметил хорошую работу спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича. По его словам, что бывший футболист команды отлично справляется со своими обязанностями в новой роли.

    «Считаю, «Баварии» повезло, что в клубе работает Салихамиджич. Он очень детально подходит к решению любых проблем.

    Салихамиджич всегда рядом и обеспечивает соответствующий контакт между руководством клуба и футболистами. Думаю, он весьма важен для будущего «Баварии» и для процесса омоложения состава команды», – заявил Хайнкес.

    После 21-го тура «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 53 очками, опережая «Байер» и «Лейпциг» на 18 баллов.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11