Хайнкес считает, что Салихамиджич поможет «Баварии» с процессом омоложения

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес отметил хорошую работу спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича. По его словам, что бывший футболист команды отлично справляется со своими обязанностями в новой роли.

«Считаю, «Баварии» повезло, что в клубе работает Салихамиджич. Он очень детально подходит к решению любых проблем.

Салихамиджич всегда рядом и обеспечивает соответствующий контакт между руководством клуба и футболистами. Думаю, он весьма важен для будущего «Баварии» и для процесса омоложения состава команды», – заявил Хайнкес.

После 21-го тура «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 53 очками, опережая «Байер» и «Лейпциг» на 18 баллов.