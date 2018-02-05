Врсалько продлил контракт с «Атлетико». «Наполи» предлагал 20 миллионов

«Атлетико» объявил о продлении соглашения Шиме Врсалько. Новый договор защитника рассчитан до 2022 года.

По ходу первой половины сезона сообщалось об интересе к 26-летнему хорвату со стороны «Наполи», «Ювентуса», «Ромы» и «Ливерпуля». По последней информации, мадридский клуб отклонил предложение неаполитанцев на 20 миллионов.

Врсалько пополнил состав «матрасников» в июле 2016 года, перейдя из «Сассуоло» за 16 миллионов. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах всех соревнований и отметился четырьмя результативными передачами.