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    Врсалько продлил контракт с «Атлетико». «Наполи» предлагал 20 миллионов

    «Атлетико» объявил о продлении соглашения Шиме Врсалько. Новый договор защитника рассчитан до 2022 года.

    По ходу первой половины сезона сообщалось об интересе к 26-летнему хорвату со стороны «Наполи», «Ювентуса», «Ромы» и «Ливерпуля». По последней информации, мадридский клуб отклонил предложение неаполитанцев на 20 миллионов.

    Врсалько пополнил состав «матрасников» в июле 2016 года, перейдя из «Сассуоло» за 16 миллионов. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах всех соревнований и отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    05.02.2018 21:28
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